CBF vai apresentar Dorival como técnico da Seleção nesta quarta

Técnico Dorival Júnior já se despdiu do comado do time do São Paulo - (crédito: Foto: Divulgação Rubens Chiri - saopaulofc) Jogada10 Jogada10

Dorival Júnior deverá ser apresentado pela CBF, como novo técnico da Seleção Brasileira, nesta quarta-feira (10). Ele, aliás, já se despediu do São Paulo, cujo contrato ia até dezembro deste ano, para assumir a nova empreitada no lugar de Fernando Diniz.

Apesar de acertar com Dorival, a CBF, no entanto, continua atrás de um coordenador para auxiliar o novo comandante. Filipe Luís é o preferido do presidente Ednaldo Rodrigues, que voltou à entidade por foça de liminar do STF.

Filipe Luís, que recém deixou o Flamengo e se aposentou, ainda não deu o “sim” para a CBF. O presidente Ednaldo Rodrigues, no entanto, ainda aguarda a resposta do ex-jogador.

Dirigente do São Paulo, Muricy Ramalho lamentou perder Dorival Júnior para a Seleção. Muricy, quando era técnico do Fluminense, em 2010, teve convite da CBF para largar o clube e assumir a Seleção. Ele, porém, não aceitou o convite. Mas desejou sorte a Dorival.

“Essa decisão não era a que gente esperava. Mas, como era o sonho dele (Dorival), a gente tem de respeitar. O Dorival é excepcional como pessoa e fará muita falta ao São Paulo. Vamos respeitar e torcer por ele”, disse o dirigente.