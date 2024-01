Mattos frisa sonho de David: "Esperava a ligação do Vasco desde a infância"

David chega com desconfiança no Vasco, mas foi um reserva com gols decisivos pelo São Paulo na última temporada - (crédito: Reprodução/Youtube) Jogada10 Jogada10





Alexandre Mattos, diretor de futebol do Vasco, teve uma postura cautelosa em sua primeira entrevista coletiva em seu novo clube. Em sua primeira conversa com os jornalistas também comentou sobre a chegada do atacante David. A respeito do terceiro reforço do Cruz-Maltino para a temporada, o dirigente revelou que toda a família dele torce para o Gigante da Colina.

“Quando liguei para ele, tinham outros dois clubes atrás dele, mas o Daivid quis vir e me respondeu: ‘Estou esperando essa ligação desde que nasci porque a família inteira é Vasco’, expôs o dirigente.

Em seguida, Mattos ressaltou que percebeu uma repercussão negativa por parte da torcida pela contratação do atacante. Assim, o cartola declarou que mudar esta situação depende somente das boas apresentações do jogador.

“Vi que recebeu muitas críticas, respeito. Cabe a ele transformar as críticas em futebol dentro de campo. Pode dar certo ou errado, o tempo vai dizer”, apontou Mattos.

Posteriormente, Alexandre frisou que David se encaixa nas características ideais de reforço para esta temporada.

“Ele faz parte do esse perfil que a gente quer ter aqui. O Vasco é o maior clube do mundo. E é esse perfil de jogador que a gente que para que o médio prazo não seja tão médio assim e seja mais rápido”, esclareceu.

Detalhes do empréstimo do atacante para o Vasco

O jogador defenderá o Cruz-Maltino durante 2024 por empréstimo junto ao Internacional. Ele desembarcou no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (7), para se apresentar ao novo clube. O Vasco pagará integralmente os salários de David e no contrato de empréstimo há uma obrigação de compra em caso de metas batidas. Para isso ocorrer, o atleta terá que atuar em 60% das partidas da equipe na temporada. O valor a ser pago são 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 14,9 milhões na cotação atual) por 65% dos direitos.