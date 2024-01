Mbappé cogita jogar na Premier League após sair do PSG

Mbappé é o principal jogador do PSG - (crédito: Valentine CHAPUIS / AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Ano novo, vida nova. Mas uma novela antiga promete agitar o futebol europeu em 2024: o futuro de Kylian Mbappé. Em vias de encerrar seu vínculo com o PSG (expira em junho deste ano), o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Desta forma, os rumores para uma possível transferência para o Real Madrid se intensificam.





No entanto, de acordo com a ‘ESPN’, o futuro do atacante francês pode ser longe da capital espanhola. Apesar dos contatos constantes com os Merengues, Mbappé analisa a experiência de atuar na Premier League como a melhor solução. Assim, quem aparece como forte candidato para ficar com o jogador é o Liverpool. Afinal, os Reds “correm por fora” na busca pelo jogador há muito tempo.

De acordo com a ‘ESPN’, Mbappé é um grande admirador do Liverpool e do estilo de jogo de Jürgen Klopp e não descartaria se mudar para a Inglaterra. Um grande entrave para a negociação avançar é o alto salário que o jogador recebe no PSG: cerca de 650 mil euros por semana (R$ 3,4 milhões).

SAÍDA DE SALAH PODE FACILITAR CHEGADA DE MBAPPÉ

Todavia, uma aproximação do Liverpool com Mbappé só seria possível se o egípcio Mohamed Salah deixar Anfield. O jogador é cobiçado por times do futebol árabe, que fizeram propostas na última janela, mas os Reds foram duro e mantiveram seu jogador.

A novela sobre o futuro de Kylian Mbappé tende a se arrastar por alguns meses. O PSG quer a permanência do seu principal jogador. Assim, espera pelo ‘sim’ do craque para renovar contrato. Por outro lado, o Real Madrid ainda sonha em tê-lo na próxima temporada, mas não deve esperar muito pela resposta do francês. E o Liverpool segue de olho e pode fazer uma investida na próxima janela de transferências.