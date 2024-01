Pela Superliga Feminina, Brasília Vôlei recebe o Fluminense

O Brasília Vôlei caminha cada vez mais forte em direção à luta contra o rebaixamento. Na próxima terça-feira (9/1), a equipe verde de Taguatinga entra em quadra diante da própria torcida para um difícil desafio, contra o Fluminense. O compromisso será o segundo seguido contra um componente do G-8, a zona de classificação para os playoffs.

O Brasília não teve um bom começo de ano de 2024. Na abertura do novo ano, contra o Bauru, acabou derrotado por três sets a dois e manteve o padrão negativo mostrado durante a disputa da Superliga. Em 10º lugar, a antepenúltima colocação, o time se afasta gradualmente da possibilidade de uma classificação à próxima fase a cada derrota sofrida.

Em nove partidas, são oito reveses e apenas uma vitória. Mesmo com campanha pior ao do Bluvolei, antepenúltimo colocado, em relação a número de vitórias e derrotas, só segura fora do Z-2 em decorrência da diferença de saldo.

A distância para o nono, o Pinheiros, porém, pode aumentar com uma eventual derrota na décima rodada. O clube azul de São Paulo terá, uma hora antes, confronto direto contra o Barueri. Um ponto a favor do Brasília, ademais, é o complicado desafio do Bluvolei, ameaça na disputa contra o rebaixamento, contra o Flamengo, líder do torneio. Uma eventual derrota manteria a equipe de Taguatinga tranquila, ao menos até a próxima rodada.

O Fluminense, favorito no confronto, estaria classificado ao mata-mata caso a competição estivesse na rodada derradeira. Mesmo se perder para a equipe candanga, continuará com a sétima posição. Em caso de vitória, pode chegar ao sexto lugar se contar com derrota do Maringá. A equipe do Paraná enfrenta o Bauru, quarto colocado.

Apesar de não se prejudicar grandemente com uma derrota, uma vitória poderá servir como uma injeção nos ânimos do time brasiliense para a sequência do campeonato, principalmente por conta da forte dificuldade que terá, sobretudo, nas próximas três rodadas. Pela frente, terá Flamengo (fora), Osasco (fora) e Minas (casa). Todos integrantes do top-cinco da competição.



Os ingressos para a partida poderão ser adquiridos através do site Ticket Fácil. Os valores estão estabelecidos em R$ 20 para meia-entrada, e R$ 40 para inteira. A transmissão será realizada pelo Canal Vôlei Brasil.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

