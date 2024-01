Candangão 2024: Capital quer um ninho ainda maior para a Coruja

Fundado em 2005, o Capital viveu a melhor campanha no torneio local com a semifinal de 2023. Dessa vez, o Coruja de chuteiras espera alçar voos mais altos com uma grande reformulação no elenco. Dos 30 atletas do grupo do ano passado, apenas cinco permaneceram. O restante foi todo montado através dos olhos atentos ao mercado, em especial ao futebol cearense.

Do total de 24 jogadores que compõem o elenco atual, sete deles vieram do Ferroviário-CE, campeão da Série D do Brasileirão em 2023, inclusive o treinador da campanha vencedora, o paulista Paulinho Kobayashi. De lá, nomes importantes chegaram à capital federal para liderar a equipe em busca do primeiro título local. São os casos do volante Marconi, do meia Felipe Guedes e do atacante Kadu Barone.

Wallace Pernambucano, terceiro maior artilheiro da história do América-RN, também é reforço e será um dos encarregados por liderar a equipe dentro e fora de campo. A chegada à capital federal, para o atleta de 36 anos, passa pela meta pessoal de rodar o país.

"É um objetivo meu de passar por várias equipes, mas também fui atraído pelo projeto. A grande ambiciosidade que vi por parte do presidente Godofredo (Gonçalves) e o fato da presença do Paulinho (Kobayashi), com quem havia trabalhado, foram as coisas que mais chamaram a atenção. Quis perseguir um novo desafio", relata o goleador.



Wallace Pernambucano é o terceiro maior artilheiro da história do América-RN, com 67 gols. (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em relação ao meio-campista Felipe Guedes, a chegada a Brasília não precisou de adaptação. Casado com uma brasiliense e acostumado a vir à cidade, Guedes explica que optou pelo novo projeto para unir o útil ao agradável. Segundo o jogador, a atração pelo projeto não passou apenas pelo convite feito por Paulinho. "Todos abraçaram o projeto que o presidente colocou na mesa. Fomos escolhidos a dedo", orgulha-se.

Kobayashi foi outro a elogiar os recursos oferecidos no Capital. Segundo o treinador, o que mais chamou a atenção foi a estrutura, somada à possibilidade de correr atrás de contratações escolhidas por ele. "Tudo isso fez com que eu pensasse em vir para cá, principalmente em relação à possibilidade de montar um projeto duradouro. O futebol é muito dinâmico. Então, é preciso ter resultados. Mas vi tudo com olhos muito bons", garante.



Paulinho ainda aproveitou para elogiar o trabalho feito com as categorias de base do clube. A equipe sub-20 obteve a classificação para o mata-mata da Copinha em campanha de expressividade. De acordo com o treinador, os jovens jogadores terão oportunidades no grupo principal durante o Candangão.

"Isso precisará ser pensado com calma, pois a necessidade por resultados fala mais alto. Mas é uma questão que será olhada com carinho. Na maioria dos clubes em que fui, tive a oportunidade de lançar novos jogadores. Então, se puder, vou fazer, com certeza. Na hora certa será feito", garante.

Paulinho Kobayashi foi eleito o melhor treinador do estado do Ceará em 2023 pelo trabalho no Ferroviário-RN (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Melhor campanha: semifinal (2023)

Técnico: Paulinho Kobayashi

Time base: Luan; Éverton Silva, Mattheus Silva, Éder Lima e Marcelo; Marconi, Felipe Guedes e Maycon Lucas; Kadu Barone, Wallace Pernambucano e Deysinho

Destaque: Wallace Pernambucano



