Veja a lista dos jogadores com hat-tricks em Real x Barça, Vini Jr é o nono!

Vini Jr segue fazendo história no Real Madrid. Neste domingo (14/1), no 4 a 1 sobre o Barcelona que valeu o título da Superliga, entrou num seleto panteão de jogadores que conseguiram fazer três gols no clássico espanhol. Afinal apenas nove contam com essas façanhas em seus currículos. E três deles são brasileiros: Evaristo de Macedo e Romário (ambos defendendo o Barcelona) e Vini, o primeiro brazuca que tem um hat-trick com a camisa Merengue.

Panteão dos Hat-Tricks no El Clásico

Jaime Lazcano (Real Madrid) – 2 vezes, em 1930 e e 1935

Puskás (Real Madrid) – 2 vezesm em 1963 e 1964

Lionel Messi (Barcelona) – 2007 e 2014

Evaristo de Macedo (Barcelona) – 1958

Lineker (Barcelona) – 1987

Romário (Barcelona) – 1994

Zamorano (Real Madrid) – 1995

Suárez (Barcelona) – 2018

Vini Jr (Real Madrid) – 2024

Vini Jr e algumas curiosidades

1 – Apenas um espanhol integra a lista, exatamete o primeiro, Lazcano;

2 – Brasileiros dominam a lista, com três. Nenhuma outra nacionalidade tem mais de um jogador neste panteão;

3 – Vini Jr é o primeiro a fazer hat-trick nesta década;

4 – Dos três brazucas há um hiato de 36 anos estre o feitro de Evaristo e Romário e de 30 anos entre Romário e Vini.

O termo hat-trick

A criação do termo não é 100% exata. Como significa, em português, truque do chapéu (ou cartola) tem forte ligação entre mágicos, que tiram coelhos, flores e outros objetos da cartola em shows de ilusionismo. Mas há uma vertente que diz que o termo começou a ser usado no esporte quando um atleta de críquete no século retrasado (esporte pouco conhecido no Brasil, mas popular na Inglaterra e em vários países de língua inglesa, como Índia, Austrália e Nova Zelândia) ter feito três pontos seguidos em rebatidas. Ganhou como prêmio um chapéu e dentro dele estava cheio de dinheiro.

Verdade ou não, se popularizou em vários esportes e, há alguns anos, no futebol brasileiro. Atualmente, poucos dizem que um jogador que fez três gols alcançou um triplete. Preferem o anglicismo com o hat-trick.

Em tempo: quem faz quatro gols consegue um Poker. Coinco gols, uma manita (mão cheia).

