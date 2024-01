Fifa The Best 2023: espanhola Aitana Bonmatí é eleita a melhor jogadora

A meio-campista do Barcelona e da Seleção da Espanha, Aitana Bonmatí, 25 anos, foi eleita a melhor jogadora de 2022/2023 pelo Fifa The Best. Ela desbancou a colega de seleção Jennifer Hermoso, que joga pelo Tigres (MEX) e a colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid.

Após vencer a tradicional premiação da Bola de Ouro da Revista France Football, a coroação de Bonmatí pelo The Best já era esperada.

No período avaliado na premiação, que foi de agosto de 2022 e agosto de 2023, a jogadora do Barcelona foi a melhor jogadora da Liga dos Campeões Feminina e campeã do mundo pela Seleção da Espanha, onde também foi eleita a melhor da competição.