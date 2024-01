Bolsonaro critica Lula por não visitar Rio após fortes chuvas

Jair Bolsonaro criticou, por meio de suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ainda não ter ido visitar o Rio de Janeiro, que sofre com o grande volume de chuva.

“Por onde anda Lula, braço do Eduardo Paes, para ajudar o Rio de Janeiro nestas enchentes causadas pelas chuvas das últimas horas? Ahhh… ele está viajando pelo mundo com o seu par, assim como ocorrido no Rio Grande do Sul”, alfinetou o ex-presidente, que está em Angra dos Reis (RJ), onde passa alguns dias em sua casa de veraneio.

Bolsonaro critica Lula frente situação climática do Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Redes sociais)

O governo federal anunciou o apoio à região com R$ 1,6 bilhão, dinheiro que deve ser investido no auxílio da população afetada pelas chuvas no Vale do Taquari, região central do Rio de Janeiro. Na agenda do presidente Lula, não há, contudo, viagens marcadas para a capital fluminense.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibilizou, para investir na economia local das regiões afetadas pelas chuvas, um valor de R$ 1 bilhão para a assistência econômica. Além disso, R$ 600 milhões de FGTS foram liberados para 354 mil trabalhadores das regiões.

O Planalto afirmou, por meio de nota, que o presidente entrou em contato com ministros e prefeitos sobre a situação do Rio e da Baixada Fluminense. Lula conversou com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, e garantiu “todo o apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e a assistência da população atingida pelas chuvas”.

É esperado que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional viaje à região com uma equipe do governo para acompanhar a situação e encaminhar as medidas de auxílio aos afetados pelas chuvas.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro