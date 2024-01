Jornalista pela Universidade Federal do Paraná, com passagem pela Università degli Studi di Roma tor Vergata. Repórter do CB Online, com experiência em jornalismo multimídia e redes sociais

Formada em jornalismo pelo UniCeub, faço parte da equipe do site do Correio Braziliense desde 2021. Sou uma das apresentadoras do Se Pá Um Podcast, que discute tudo do mundo do entretenimento

A Fifa anuncia nesta segunda-feira (15/1) os melhores jogadores da temporada 2022/2023 no mundo de futebol. Ao todo, são nove categorias de premiação incluindo melhor jogador, melhor jogadora, técnico e técnica.

Além das categorias principais, serão anunciados o melhor goleiro, goleira e o gol mais bonito, conhecido como o prêmio Puskás, o troféu fairplay e o Fifa Fã, que elege um torcedor ou torcida-símbolo.

The FIFA Fair Play Award goes to the Brazil Senior Men's National Team Players! ????????



Click here for more information. ?? https://t.co/Gg0RI8MWaP pic.twitter.com/m6NuMBfkD3