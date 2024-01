Fifa The Best 2023: Marta é homenageada e imortalizada por premiação

A jogadora brasileira, ídolo de uma geração de meninas pelo mundo, Marta da Silva, foi homenageada nesta segunda-feira (15/1) no prêmio Fifa The Best, em Londres. A atacante seis vezes campeã do mundo será imortalizada na premiação. Marta foi a primeira, entre homens e mulheres, a chegar a marca enquanto ainda está em atividade.

"Eu tive a felicidade de algumas vezes receber o prêmio de melhor jogadora. É sempre difícil subir neste palco e não se emocionar. Eu tive a felicidade de, algumas vezes, receber o prêmio de melhor jogadora. Acho que é muito mais fácil falar se baseando do que fez o ano inteiro e agradecer as companheiras, staff, família. Mas isso aqui é muito mais especial. Difícil até de encontrar palavras", começou a brasileira no discurso.

Ela também destacou que espera que, assim como está vendo a homenagem que recebeu, que todas as mulheres possam também enxergar um futuro promissor.

"Porque o que a gente busca diariamente, através daquilo que Deus nos destinou a fazer, é buscar fazer com que o mundo seja melhor para todos. Sem distinção. É buscar igualdade, respeito", completou.

Imortalizada, a brasileira agora dará nome ao "Prêmio Marta", que será da jogadora que fizer o gol mais bonito no futebol feminino.

