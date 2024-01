Presidente da Fifa quer coibir racismo com ‘derrota automática’ do time

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, divulgou uma dura proposta para combater o racismo nos estádios de futebol. Assim, ele defendeu que haja uma “derrota automática” do time cujos torcedores fizerem ofensas raciais contra jogadores. A declaração, que ele publicou nos stories do Instagram, foi uma resposta à indignação depois que o goleiro do Milan, Mike Maignan, foi alvo de insultos no jogo de sábado (20/1).

Dessa forma, na partida contra a Udinese pelo Campeonato Italiano, Mike reportou as ofensas ao árbitro Fabio Maresca. Inclusive, Maresca chegou a interromper o jogo por cinco minutos. Os atletas deixaram o gramado, mas depois retornaram. Nascido em Caiena, capital da Guiana Francesa em 3/7/1995, o jogador está no Milan desde julho de 2021, após o início de carreira no Paris Saint German e 6 anos de permanência no Lille.

Presidente da Fifa divulga texto de repúdio

Após o jogo, que o Milan venceu por 3 a 2, Gianni Infantino divulgou um longo texto nas redes sociais, destacando que os fatos que ocorreram são “completamente abomináveis e inaceitáveis”. Ele acrescentou:

“Não existe espaço para racismo ou qualquer forma de discriminação, tanto no futebol como na sociedade. Temos que implementar a derrota automática para o time cujos torcedores cometeram racismo, bem como o banimento mundial de estádios e acusações criminais para os racistas”.

Infantino também defendeu que o tema esteja presente nas escolas, como parte fundamental da educação das crianças.

Mike Maignan na seleção da França

Além de jogar no Milan, Mike integra a seleção da França, já que sua nacionalidade – por ser da Guiana – é francesa . Assim, o goleiro soma 13 jogos pela equipe nacional do treinador Didier Deschamps. E ainda não tomou gol nas competições do selecionado. Antes, ele já havia integrado as seleções de categorias entre 16 e 21 anos. Até hoje, ainda não foi vazado numa partida em que atuou pela França.

