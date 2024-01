NBB: Candangos perdem em São Paulo e se distanciam dos playoffs

O ano de 2024 tem sido trágico para os times do Distrito Federal no Novo Basquete Brasil (NBB). A abertura do returno da temporada 2023/2024 ainda não tem vitórias e tanto Brasília quanto Cerrado seguem fora da zona dos playoffs. A terceira derrota de ambas equipes aconteceu nesta segunda-feira (22/1), em visita na capital paulista.

O destaque em comum nas quedas foi a baixa produção no primeiro quarto em ambas partidas. Os alviverdes caíam por 17 pontos de diferença para o Pinheiros no Ginásio Henrique Villaboim, enquanto os celestes — com apenas oito pontos nos primeiros dez minutos — tinham desvantagem de 20 unidades diante do Corinthians no Ginásio Wlamir Marques.

No segundo período, os times conseguiram manter o raio da diferença nos placares, sem esboçar maior reação na reta final do primeiro tempo. Entretanto, a reta final deu a perder novamente nas parciais, já encaminhando as vitórias dos paulistanos antes do intervalo: 47 x 26 para os pinheirenses e 46 x 29 a favor dos corintianos. Em toda a primeira parte, somando as equipes brasilienses, o único a superar dez pontos foi Paulo Lourenço, autor de 12.

O segundo tempo começou melhor para a formação do Nilson Nelson em relação à equipe da Asceb, ao aplicar um 7 x 0 seguido que aproximou o marcador à margem de 10 pontos e forçaram o técnico Silvio Santander a parar o jogo. Os comandados de Régis Marrelli, por sua vez, lideraram boa parte da terceira parcial, mas tomaram um novo revés nos segundos finais.

No Parque São Jorge, Dedé Barbosa pediu um timeout fora de hora para frear, inesperadamente, o ritmo do próprio time. A partir de então, uma aproximação que tinha bons números se expressou apenas em um marcador interno de 22 x 18. Foi a consolidação do bom jogo de Paulo Lourenço, cestinha visitante com 16 pontos e quatro rebotes.

Os últimos dez minutos seguiram com um melhor ataque brasiliense durante boa parte do final, com direito a toques de reação em alguns instantes. Entretanto, a ação que parecia encurtar o resultado final teve um novo alargue dos alvinegros na reta final para vencer por 87 x 64. A força final corintiana foi apoiada no maior anotador do jogo: Léo Demétrio, com 21 pontos e cinco rebotes.

O Pinheiros teve uma atuação de ponta a ponta do sérvio Sasa Borovnjak, com 25 pontos, sete rebotes e três assistências, mas esta foi ofuscada por Daniel von Haydin, dono de 26 pontos, nove rebotes e três assistências, que deram um segundo tempo mais digno antes de finalizar o confronto em 84 x 61 totais para os tricolores, ainda em 12º pela corrida direta com o Corinthians.

Assim, o Cerrado se posiciona a um jogo atrás do Botafogo, último colocado da fase eliminatória, estando no 17º lugar. O Brasília está logo abaixo, com uma diferença de dois jogos para os vizinhos candangos e empatados na lanterna com o Mogi, que também perdeu para a Unifacisa, na Paraíba. A inversão dos adversários acontece nesta quarta-feira (24/1), com início simultâneo novamente às 20h.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz

