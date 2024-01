Aberto da Austrália: Djokovic bate Fritz e passa às semifinais

Mantendo a boa forma contra o tenista norte-americano, líder do ATP segue para 11ª semifinal na Austrália - (crédito: Tiziana Fabi / AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

Sem surpresas, Novak Djokovic despachou Taylor Fritz nesta terça-feira e avançou à semifinal do Aberto da Austrália nesta terça-feira (23/1). O tenista sérvio superou o americano por três sets a um, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6, 6/2 e 6/3. Grande candidato ao título do primeiro grand slam da temporada, Djokovic fez valer o peso do retrospecto sobre o estadunidense: agora são nove vitórias em nove jogos contra o atual 12º do mundo.

De quebra, esta foi a 33ª vitória consecutiva em Melbourne, onde o balcânico não perde desde a edição de 2018. Com a vitória, "Djoko" se garantiu na semifinal australiana pela 11ª vez na carreira. Neste quesito, ele agora só está atrás do suíço Roger Federer, que tem 15 semis em Melbourne. No geral, o líder atual do ranking ATP é o recordista, com 48 semifinais nos quatro torneios do Grand Slam, enquanto Federer tem 46.

Contra Fritz, o sérvio fez sua segunda partida mais longa no torneio até agora. Os dois permaneceram em quadra por três horas e 45 minutos. Djokovic disparou 20 aces, contra 16 do estadunidense, que por sua vez se destacou nas bolas vencedoras (63 x 52), mas cometeu mais erros não forçados: 39 X 26. Após superar o rival em quadra e o forte calor em Melbourne, o número 1 do mundo aguarda a definição do seu adversário. Sairá do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o russo Andrey Rublev.

Na chave feminina, a americana Coco Gauff e a belarussa Aryna Sabalenka venceram seus jogos e vão reeditar, na semifinal, a decisão do último US Open. Para a europeia, o confronto terá ares de revanche, além da disputa pela segunda posição do ranking, ostentado pela mesma.

Gauff entrou em quadra primeiro e precisou de três sets para superar a ucraniana Marta Kostyuk, por 7/6 (8/6), 6/7 (3/7) e 6/2. Na sequência, Sabalenka atropelou a tcheca Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021, por 6/2 e 6/3, e ainda não perdeu sets nesta edição no Melbourne Park.