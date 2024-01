Brasília e Cerrado trocam adversários no NBB nesta quarta-feira (24/1)

Os times candangos não têm feito boa viagem a São Paulo neste começo de returno do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/2024. Após perderem seus jogos nesta segunda-feira (22/1), as equipes da capital federal trocam os adversários para os confrontos da 22ª partida na competição, ambos nesta quarta-feira (24/1), às 20h.

Mais próximo da zona dos playoffs, o Cerrado vai ao Ginásio Wlamir Marques, onde encara o Corinthians. O último resultado deixou a formação cerradista a um jogo do Botafogo, 16º colocado de momento e último classificado até então para as oitavas de final. Até a parada para a Copa Super 8, esta diferença pode dobrar, prejudicando as pretensões do time na temporada.

Os corintianos também têm um confronto direto na tabela neste momento, no duelo pelo 11º lugar com o Pinheiros. Este é o adversário do Brasília, no Ginásio Henrique Villaboim, e que está em números iguais na tabela em relação aos alvinegros. Já os celestes — dois jogos atrás dos vizinhos de cidade — são os co-lanternas do campeonato, com três vitórias e 18 derrotas, as mesmas do Mogi.

A necessidade de mostrar outra cara em quadra na nova visita é pelo começo frágil no primeiro quarto em ambas derrotas no começo da semana. Já nos primeiros dez minutos, os azuis perdiam por 28 x 8 para os corintianos, em parcial que custou na tentativa de recuperação e na derrota por 87 x 64.

Por sua vez, os alviverdes também caíam por 27 x 12 no primeiro período para os tricolores, em um jogos custoso com revés nos quatro quartos para um 84 x 61 final. Ambas partidas não terão transmissão com imagens, podendo ser acompanhadas pelo tempo real disponível no site da liga.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz

