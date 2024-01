Gama chega a acordo para retorno do atacante Nunes ao clube

Uma parte importante da história recente do Gama está muito próxima de retornar ao clube. Bicampeão do Campeonato Candango com o alviverde nas temporadas 2019 e 2020, o atacante Nunes tem um acerto muito bem encaminhado para voltar a jogar pelo Periquito na temporada 2024. A notícia foi divulgada inicialmente pelo jornalista Danny Pança nas redes sociais e confirmada pela reportagem do Correio com fontes ligadas ao time gamense.

Nunes desembarcará no Distrito Federal na manhã desta quarta-feira (24/1) e, na sequência, passará por exames médicos. Se aprovado, o atacante assinará contrato com o Gama e ficará à disposição do técnico Cícero Júnior para a sequência do Candangão 2024. O atacante de 42 anos não disputa uma partida oficial desde 11 de março de 2023, quando defendeu a Itapirense no empate por 1 x 1 contra o União Suzano, na Série A3 do Campeonato Paulista.

O atacante foi figura central no último momento de domínio no Gama em âmbito local. Em 2019, Nunes vestiu a camisa nove do alviverde em 13 oportunidades e marcou seis gols. O desempenho ajudou o clube a ser campeão candango e garantiu um calendário extenso em 2020. No ano seguinte, o jogador voltou a brilhar no Periquito. Em 28 apresentações, colocou a bola na rede em 20 oportunidades e faturou mais uma taça do Distrito Federal.

O retorno de Nunes para o Gama sempre foi prospectado pela torcida alviverde. Em algumas ocasiões, o jogador também manifestou o interesse de voltar a vestir a camisa do Periquito de maneira oficial, principalmente durante lives em redes sociais. As negociações anteriores, no entanto, não foram adiante de maneira efetiva. Em 2024, tudo se encaminha para dar certo. O centroavante, agora, depende dos exames para, de fato, firmar contrato.



Quando for oficializado, Nunes precisará de tempo para recondicionamento físico e adaptação ao elenco do Gama. Enquanto não conta com a volta do ídolo, o clube alviverde se prepara para os próximos compromissos no Candangão. No sábado (27/1), o desafio será diante do Samambaia, no Estádio Bezerrão. Nas primeiras duas partidas no torneio local, o Periquito somou três pontos, alcançando uma vitória diante do Planaltina e uma derrota frente ao Capital.