Udinese bane mais quatro torcedores por insultos racistas

Udinese pune com banimento torcedores que proferiram insultos racistas ao goleiro Mike Maignan durante jogo do Campeonato Italiano contra o Milan - (crédito: Gabriele Menis/AFP)

A Udinese decidiu banir de seu estádio outros quatro torcedores depois dos insultos racistas proferidos contra o goleiro francês Mike Maignan, do Milan, anunciou o clube de Udine nesta quarta-feira (23). Na última segunda-feira (22/1), o clube já havia anunciado que tinha proibido um torcedor de entrar em seu estádio devido às ofensas contra Maignan.

"A Udinese Calcio confirma que identificou mais quatro indivíduos relacionados com os incidentes. Eles também serão vetados para sempre do Bluenergy Stadium", explicou a equipe em um comunicado. Na terça-feira (23/1), a Udinese foi punida pela Serie A italiana e terá que fazer um jogo em casa com portões fechados. Provavelmente a punição será paga ao receber o Monza no dia 2 de fevereiro.

Maignan, de 28 anos, foi alvo de insultos racistas por parte de torcedores do time de Udine, que imitaram sons de macaco no Bluenergy Stadium no último sábado (20/1). Depois de ter alertado o árbitro da partida sobre o que estava acontecendo, o goleiro deixou o campo aos 34 minutos do primeiro tempo e foi acompanhado por seus companheiros, antes de a partida ser reiniciada e terminar com a vitória do Milan por 3 x 2.

O triunfo deu aos rossoneri a 14ª vitória na competição, mantendo o isolamento na terceira posição e a escolta aos líderes e arquirrivais Juventus e Internazionale. Já os zebrette se encontram a apenas um ponto do Hellas Verona, que abre a zona de rebaixamento.