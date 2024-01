Fórmula 1: Alpha Tauri muda de nome e se chamará RB já em 2024

Apoiado por grupo financeiro, equipe co-irmã da Red Bull vinha de queda de rendimento sobretudo após a saída do chefe de equipe, Franz Tost - (crédito: Reprodução/F1) Agência Estado Agência Estado E-mail

Escuderia irmã da tricampeã mundial Red Bull, a AlphaTauri terá uma nova nomenclatura na atual temporada da Fórmula 1 após a aposentadoria do chefe de equipe Franz Tost. O nome completo será Visa Cash App RB Formula One Team, ou simplesmente RB.

Depois de 18 anos no comando da equipe, Tost anunciou seu adeus e o time será dirigido, agora, por Laurent Mekies, ex-vice diretor da Ferrari, e que aceitou acrescentar o nome do novo parceiro na nomenclatura da equipe. Após assumir as ações da Minardi em 2006, a construtora manteve o nome Toro Rosso até 2019 e revelou muitos nomes de peso, como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen e Carlos Sainz.

Agora a equipe terá as iniciais da parceira como nome principal, além da parceria da Visa. O time corria como Alpha Tauri desde 2020 e seu maior resultado foi a vitória de Pierre Gasly no Grande Prêmio da Itália de 2020. Como Toro Rosso, a lembrança é de uma vitória de Vettel, no mesmo circuito, no molhado, em 2008.

Os pilotos da RB para 2024 também estão confirmados: além da manutenção de Ricciardo na vaga de Nyck de Vries, em troca já ocorrida no meio de 2023, o japonês Yuki Tsunoda foi confirmado. A escuderia espera melhorar o desempenho da temporada passada, na qual terminou apenas na oitava colocação geral, superando somente Alfa Romeo e Haas. A atual edição da Fórmula 1 começa dia 29 de fevereiro, com os treinos livres do GP do Bahrein, marcado para o domingo, 2 de março.