Celtics atropelam Heat e Knicks vencem atual campeão Nuggets Nuggets na NBA

Em noite de placares generosos na NBA, o Boston Celtics atropelou o Miami Heat em jogo com gosto de revanche, enquanto o New York Knicks surpreendeu ao impor dura derrota ao atual campeão Denver Nuggets. Em outras partidas da última quinta-feira (25/1), o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers protagonizaram jogos que superaram os 250 pontos.

Em Miami, os Celtics aplicaram 143 a 110 no Heat num duelo com sabor de vingança após a derrota do time de Boston para o rival, em casa, na última final da Conferência Leste, no ano passado - os Celtics eram os favoritos, na época. Fora de casa, Jayson Tatum comandou a performance da equipe de Boston, com 26 pontos, enquanto Kristaps Porzingis anotou 19.

Pelo time da casa, Tyler Herro e Bam Adebayo registraram 19 pontos cada, enquanto Jimmy Butler contribuiu com 17. O resultado ampliou a vantagem dos Celtics na liderança da conferência, com 35 vitórias e 10 derrotas. O Heat está em sétimo lugar, com 24 triunfos e 21 revezes.

Jogando em casa, o New York Knicks não tomou conhecimento do Denver Nuggets e venceu por 122 a 84. O time de Nova York obteve sua quinta vitória seguida sob a liderança de OG Anunoby e Jalen Brunson, responsáveis por 26 e 21 pontos, respectivamente. A dupla ofuscou o duplo-duplo de Nikola Jokic (31 pontos e 11 rebotes).

Em franca ascensão na temporada, os Knicks já ocupam o quarto lugar da Conferência Leste, com campanha de 28/17. Os Nuggets, que chegaram a flertar com a liderança do Oeste nas últimas semanas, estão em terceiro lugar, com 31/15.

Em casa, o Golden State Warriors sofreu uma dolorosa derrota para o Sacramento Kings por 134 a 133. Os visitantes contaram com a melhor atuação de Harrison Barnes em sua carreira, com 39 pontos. De'Aaron Fox anotou 29 e também foi decisivo.

Pelos anfitriões, Stephen Curry marcou 33 e teve o apoio de Jonathan Kuminga, responsável por 31 pontos. Os Warriors estão em 12º lugar no Oeste, com 19/23, enquanto os Kings aparecem o sétimo posto, com 25/18.

Também na Califórnia, o Los Angeles Lakers aproveitou o fator casa para superar o Chicago Bulls por 141 a 132. D'Angelo Russell voltou a se destacar, com 29 pontos, em favor do time da casa. Desfalque na rodada anterior, LeBron James voltou ao time e contribuiu com um duplo-duplo de 25 pontos e 12 assistências. Os Lakers estão no nono posto do Oeste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 23. Os Bulls aparecem na mesma posição, mas na tabela do Leste, com 21/25.

Confira os resultados da noite da última quinta-feira:

Indiana Pacers 134 x 122 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 108 x 123 Utah Jazz

Miami Heat 110 x 143 Boston Celtics

New York Knicks 122 x 84 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 94 x 96 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 133 x 134 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 141 x 132 Chicago Bulls

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Atlanta Hawks x Dallas Mavericks

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers