Chuva não atrapalha atletas da Corrida de Reis, no Eixo Monumental

A forte chuva que marcou o fim da tarde deste sábado (27/1), no Eixo Monumental, não desanimou os mais de 10 mil atletas inscritos na 51ª Corrida de Reis. É a primeira edição da prova após a pausa de três anos ocasionada pela pandemia. O evento reuniu atletas profissionais, entusiastas do esporte e pessoas com deficiência (PCDs) na competição com foco na promoção de saúde e integração.

“Sucesso total. As inscrições se esgotaram e tivemos um público bem maior devido à pipoca, que são aqueles que não conseguiram se inscrever”, observou o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira. Ele também destaca a inclusão no evento. “O importante é que é uma reunião democrática e inclusiva. Tivemos atletas de várias categorias, inclusive PCDs. Os prêmios são iguais para homens e mulheres", ressalta. "É a corrida mais tradicional do DF”, acrescenta Junqueira.

O deputado federal pelo DF Julio Cesar Ribeiro (Republicanos) também participou da corrida. “Depois do hiato de três anos, a Corrida de Reis está de volta e mostrando que é um grande sucesso. Dez mil pessoas se inscreveram, trabalhamos com afinco e o sonho se tornou realidade. É a primeira de muitas corridas que vamos trazer para Brasília em 2024”, aponta o parlamentar.









Chuva



Poucos minutos após a largada, uma forte chuva caiu na região onde a prova ocorreu, mas nada capaz de desanimar os mais de 10 mil atletas, que se encontraram depois nas proximidades do Ginásio Nilson Nelson, onde foram anunciados os premiados. “Se não tiver chuva, não é corrida de Reis”, diz Cissa Andrade, 48 anos. “Eu achei essa edição melhor, só as inscrições que foram difíceis por causa da grande demanda. A corrida em si é muito bem organizada, gostei desse percurso, melhor do que o dos outros anos. É a São Silvestre de Brasília”, avalia a vendedora.

Rosilane Costa de Sousa, 45 anos, participou da Corrida de Reis pela primeira vez após sofrer uma lesão que não a permite mais caminhar. A missão foi completar o percurso de 10 quilômetros. “A sensação é maravilhosa. Estou agradecendo muito a Deus o tempo inteiro por saber que mesmo nessa cadeira sou capaz de muita coisa”, revela Rosilane.

Já o operador de áudio Suelber Targine, 38 anos, confessa que a chuva dificultou a parte final da prova. “É a minha primeira corrida. Tirando a chuva, foi ótimo. Mas o bom que a chuva caiu só nos três últimos quilômetros”, pondera. Targine competiu no percurso menor.

A largada foi às 17h, em frente ao Palácio do Buriti, com percursos de seis e 10 quilômetros. Os dez primeiros colocados na categoria geral na prova de 10 km, tanto masculina quanto feminina, receberam prêmios nos valores de R$ 400 a R$ 10 mil. Os três primeiros colocados nas categorias cadeirante e andante, tanto no masculino quanto no feminino, também ganharam em dinheiro, com valores entre R$ 1 mil e R$ 2 mil.