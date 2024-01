Douglas Costa chega ao Fluminense sem lesões recentes

Novo atacante do Fluminense não entra em campo desde outubro - (crédito: Marcelo Goncalves/FFC) Jogada10 Jogada10

Douglas Costa chegou ao Rio de Janeiro no último fim de semana para realizar exames médicos e assinar contrato com Fluminense. O atacante pertencia ao Los Angeles Galaxy e estava de férias nos Estados Unidos, mas não deixou de cuidar da parte física nas últimas semanas.

Assim, Douglas Costa realizou treinos especiais durante as férias. O atacante acabou sendo orientado por Marquinhos, preparador físico que já atuou no Bayern de Munique e na Juventus. O jogador não entra em campo desde outubro de 2023 e chega ao clube tricolor sem lesões recentes. A informação é do “ge”.

Chegada ao Fluminense

“Venho me preparando. Claro que preparar sozinho é totalmente diferente do que estar no grupo. Fiz questão de, quando a gente acertou, vir correndo para cá para poder treinar com meus colegas, aprender com meus colegas para a gente se conhecer melhor”, disse Douglas Costa na chegada ao Brasil.

A ideia é que Douglas Costa esteja disponível para disputar os dois jogos da Recopa Sul-Americana. Aliás, os confrontos entre Fluminense e LDU acontecem nos dias 22 e 29 de fevereiro, às 21h30 (Horário de Brasília), no Rodrigo Paz Delgado (Quito) e Maracanã, respectivamente.

Interesse por Douglas Costa

Além do Fluminense, Cruzeiro e Corinthians também demonstraram interesse na contratação de Douglas Costa. No entanto, Fred e Fernando Diniz conseguiram trazer argumentos convincentes ao atacante. O jogador, dessa forma, decidiu escrever um novo capítulo da sua carreira nas Laranjeiras.

Com passagens por Grêmio, Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique, Juventus e Los Angeles Galaxy, Douglas Costa chega ao Fluminense com um contrato de 18 meses, com clausula por produtividade. Além do atacante, os dirigentes tricolores também acertaram com Felipe Alves, Antônio Carlos, Gabriel Pires, Renato Augusto, Terans e Lucumí em 2024.

