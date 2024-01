Vasco deve adotar cautela na busca pelo substituto de Paulinho

Paulinho é uma peça com dificuldade de substituição no Vasco por poder atuar no ataque e na defesa - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco precisará ser inteligente no mercado em busca de pelo menos mais um reforço, pois teve um desfalque inesperado. Trata-se do volante Paulinho, que teve lesão grave no joelho direito confirmada. Assim, o clube que tinha um planejamento de contratar no mínimo mais três jogadores, deve adotar cautela ao ir atrás de um substituto.

Inicialmente, o Cruz-Maltino deve mapear o mercado de forma minuciosa e identificar atletas que tenham características semelhantes a Paulinho. Exatamente para investir em um jogador que possa cumprir a mesma função dele. No caso, um meio-campista com valências defensivas e ofensivas, com intensidade e capacidade de conectar jogadas entre a defesa e o ataque.

O Gigante da Colina ainda deve esperar e analisar o desempenho de Pablo Galdames e Juan Sforza, dois novos jogadores que estão a caminho da equipe. Ambos atuam no meio de campo e a comissão técnica deve avaliar se algum deles tem condições de ser o substituto de Paulinho. De qualquer maneira, eles foram contratados antes mesmo da contusão do camisa 18. Ou seja, o ideal é realmente ir atrás de mais um atleta.

Vasco deve ficar olho em mais oportunidades de mercado

Além disso, o Vasco deve monitorar o mercado em busca de uma oportunidade com o objetivo de qualificar seu elenco. Três contratações encaminhadas foram nesta condição. Como é o caso do goleiro Keiller, que chegará por empréstimo do Internacional até o final da temporada.

O arqueiro estava fora dos planos do clube gaúcho e o Cruz-Maltino identificou a necessidade de mais uma peça para meta depois de atuação negativa de Halls. Outro exemplo é o lateral-esquerdo Victor Luís, que fechará com o Gigante da Colina sem custos após rescindir com o Coritiba.

Pela sua experiência, com passagens por grandes clubes e com algumas conquistas importantes, ele será o substituto ideal de Piton. Assim como permitirá ao Vasco dar início ao processo de desenvolvimento de Julião e Leandrinho sem queimar etapas. Dois jovens laterais-esquerdo oriundos das categorias de base que terão suas primeiras experiências entre os profissionais nesta temporada.

Galdames é outro exemplo de oportunidade de mercado. O volante deixará o Genoa, da Itália, e o Vasco desembolsará cerca de 200 mil euros (pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual) para fechar com o jogador. O baixo custo explica-se pelo fato de o atleta estar com contrato próximo de expirar, especificamente ao final de junho de 2024. Além da boa relação entre os clubes, já que ambos são administrados pela 777 Partners.

Contratações do Cruz-Maltino

Até o momento, o Gigante da Colina confirmou a contratação dos defensores João Victor e Robert Rojas, bem como os atacantes Adson e David. Enquanto Adson e João Victor chegaram em definitivo, Rojas e David defenderão a equipe carioca por empréstimo, a princípio, até o final da temporada.

O clube ainda tem negociações em estágio final com Keiller, Victor Luís, Pablo Galdames e Juan Sforza. Apenas Keiller atuará por empréstimo e os demais fecharão com o Vasco em definitivo.