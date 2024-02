Justiça bloqueia contas do Corinthians por impasse com patrocínio

Corinthians deve a empresário por contratação de Romero - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians teve R$ 1 milhão bloqueado de suas contas pela Justiça por conta de uma dívida originada em 2014 relacionada à contratação do atacante paraguaio Ángel Romero. O processo foi instaurado pela empresa Pro Futebol, pertencente ao empresário Beto Rappa. Na ocasião, o clube tomou um valor emprestado para realizar a transação.

O juiz responsável, Luis Fernando Nardelli, determinou o bloqueio de R$ 13 milhões das contas do Corinthians. Contudo, somente R$ 1 milhão foi encontrado em varredura realizada em 14 de dezembro do ano passado.

Corinthians atrasou pagamento inúmeras vezes

Beto Rappa, em entrevista, revelou que, após anos de atrasos, o Corinthians quitou parte da dívida, totalizando R$ 6,7 milhões. No entanto, ainda resta um montante de R$ 11,5 milhões. Esse valor, aliás, pode aumentar em R$ 1,1 milhão referente a honorários advocatícios.

Inicialmente, quando o Corinthians fechou a contratação de Romero, o compromisso financeiro com Beto Rappa era de R$ 6,6 milhões. Todavia, esse valor inflacionou em decorrência da valorização do dólar, passando de R$ 2,20 na época para os atuais R$ 4,90. Além disso, multas e correções monetárias existiram, devido aos constantes atrasos nos pagamentos.

O prazo original para a quitação era agosto de 2017, mas foi prorrogado duas vezes. O Corinthians, entretanto, não honrou o compromisso. Como resultado, houve uma renegociação em 2019, quando a dívida já alcançava R$ 11,2 milhões, parcelados em 12 vezes. Novamente, o clube não cumpriu com as obrigações. Por fim, em 2021, uma nova renegociação ocorreu, elevando o montante para R$ 13,4 milhões.

Até julho de 2021, o Corinthians estava em dia com os pagamentos, mas em março do ano seguinte, os repasses pararam. Isso resultou em uma nova demanda judicial.

Ángel Romero retornou ao Timão no final de 2022, após o término de seu contrato com o Cruz Azul, do México. Seu vínculo atual com o clube brasileiro estende-se até o final deste ano.

