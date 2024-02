Schalke 04 corre o risco de desaparecer. Entenda

Gigante caído. Schalke quase no fundo do poço - (crédito: Foto: Ronny Hartmann/AFP via Getty Image) Jogada10 Jogada10

Um dos clubes mais tradicionais da Alemanha, o Schalke 04, atolado em dívidas, vive dias complicadíssimos. Afinal os Azuis Reis estão na Segunda Divisão do Campeonato Alemão e flertam com mais um rebaixamento. A queda seria, então, o último prego no caixão do clube.

A “Sky Sport” da Alemanha afirma que Schalke 04 não não terá a licença para competir na Série C por conta da dívida que chega a 165 milhões de euros (R$ 885 milhões). Ou seja, caso caia de novo, sem receita, o clube de Gelsenkirchen poderá começar do zero, como uma equipe amadora, na última divisão.

O time é o 15º lugar na Bundesliga 2, com 20 pontos, mesmo número do 16º e 17º lugar. São seis vitórias, dois empates e 11 derrotas. No sábado (3), o Schalke 04 enfrenta o Eintracht Braunschweig, em sua casa, na Veltins Arena. Assim, o duelo é fundamental para suas pretensões de permanência na Segundona e sobrevivência.

“Os próximos seis meses serão vitais”, afirmou o técnico Karel Geraerts, o sexto profissional da área que trabalha no clube desde a primeira queda, em 2021.

O Schalke 04 tem sete Salvas de Prata (caneco do Alemão). O clube também faturou cinco Copas da Alemanha, uma Supercopa da Alemanha, uma Copa da Liga, além de uma Copa da Uefa (atual Liga Europa).

Em seu quadro, o time já contou com grandes astros do futebol alemão, como Sané, Draxler, Neuer e Ozil. Entre os jogadores internacionais, o Schalke 04 também teve Raúl, ídolo do Real Madrid, e Rakitic, do Barcelona, além dos brasileiros Edu, Bordon, Naldo, Rafinha (que hoje está no São Paulo) e Lincoln.