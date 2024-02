Denver Nuggets e Milwaukee Bucks voltam a tropeçar em rodada da NBA

No retorno à casa do ex-time, Lillard foi um dos destaques do jogo, com 25 pontos, sete assistências e seis rebotes. - (crédito: Steph Chambers / AFP) Agência Estado Agência Estado E-mail

Candidatos ao título da NBA, Denver Nuggets e Milwaukee Bucks voltaram a decepcionar na noite da última quarta-feira (31/1). Os Nuggets sofreram a segunda derrota consecutiva, enquanto os Bucks perderam a segunda nos últimos quatro jogos. Ambas as equipes se afastaram da briga pela liderança das Conferências Leste e Oeste, respectivamente.

Em Portland, nos Estados Unidos, os Bucks foram batidos pelo Portland Trail Blazers, penúltimo colocado do Oeste, por 119 a 116. A partida marcou o retorno de Damian Lillard à casa do seu ex-time. Ele não decepcionou: foram 25 pontos, sete assistências e seis rebotes.

Giannis Antetokounmpo também se destacou. Foi o cestinha da partida, com 27 pontos. E teve o apoio de Khris Middleton, responsável por 21 pontos e oito assistências. Apesar da boa atuação do trio, os Bucks sofreram a segunda derrota em dois jogos sob o comando do seu novo treinador, Doc Rivers.

"Estes jogos são difíceis. O time da casa sempre tenta vencer o cara que está voltando (jogando pelo time rival). Dava para ver a alegria deles depois da partida", minimizou Rivers, em referência a Damian Lillard. Pelos Trail Blazers, Anfernee Simons foi o destaque individual, com 24 pontos. Deandre Ayton terminou a partida com um "double-double" de 20 pontos e 11 rebotes. Os Bucks continuam em segundo lugar na tabela do Leste, com 32 vitórias e 16 derrotas. Já o time de Portland é o 14º e penúltimo colocado no Oeste, com 15/33.

Em duelo direto pelas primeiras posições da Conferência Oeste, o Denver Nuggets também tropeçou fora de casa. Perdeu para o Oklahoma City Thunder por 105 a 100. Os atuais campeões da NBA ocupam o quarto lugar, com 33/16. O Thunder é o vice-líder, com 33/15.

Os Nuggets não puderam contar com Nikola Jokic, desfalque devido a dores nas costas. Sem o astro, Jamal Murray, Aaron Gordon e Reggie Jackson lideraram os visitantes, com 16 pontos cada. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da partida, com 34 pontos. Apesar do triunfo, o Thunder continua no segundo lugar da tabela, atrás apenas do Minnesota Timberwolves, que também venceu na rodada.

O primeiro colocado derrotou o Dallas Mavericks por 121 a 87 aproveitando os desfalques do rival, que jogou sem Luka Doncic, Kyrie Irving, Dereck Lively e Dante Exum. Karl-Anthony Towns foi o grande destaque do confronto, com 29 pontos e nove rebotes. Os Timberwolves detêm a segunda melhor campanha da temporada regular até agora, com 34 vitórias e 14 derrotas. Os Mavericks figuram em oitavo no Oeste, com 26/22.

Confira os resultados da noite da última quarta-feira:

Charlotte Hornets 110 x 117 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 128 x 121 Detroit Pistons

Washington Wizards 109 x 125 Los Angeles Clippers

Miami Heat 115 x 106 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 121 x 87 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 105 x 100 Denver Nuggets

Houston Rockets 99 x 110 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 98 x 108 Orlando Magic

Brooklyn Nets 120 x 136 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 119 x 116 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

New York Knicks x Indiana Pacers

Boston Celtics x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Utah Jazz x Philadelphia 76ers