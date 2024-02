Violência

Diretor de torcida organizada do Flamengo é preso com arma e munições O jovem, identificado como diretor da torcida jovem do Flamengo, foi preso com outro torcedor na manhã deste domingo (4/2). Ao todo, três torcedores foram detidos horas antes do clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã