James pede, e São Paulo prepara rescisão de contrato com o meia

James Rodríguez disputou apenas 14 partidas pelo São Paulo - (crédito: Divulgação/São Paulo) Jogada10 Jogada10

James Rodríguez não será mais jogador do São Paulo. O colombiano avisou a diretoria do Tricolor Paulista que gostaria de sair e o clube prepara uma rescisão amigável com o jogador. Em reunião nesta semana, o meia afirma que teve poucas oportunidades e que gostaria de ficar perto de sua família.

Neste momento, o São Paulo analisa as condições para a rescisão do contrato. A equipe está concentrada no duelo contra o Água Santa, nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O colombiano treinou normalmente no CT da Barra Funda, mas com outros jogadores que não foram relacionados para a partida.

De acordo com o Tricolor, James vinha fazendo um trabalho de controle de carga individual, indicando problemas físicos. O meia nega estes problemas para pessoas próximas. O jogador também diz estar incomodado com uma suposta dívida com o clube. Contudo, dirigentes do Tricolor negam que este tema tenha sido abordado na reunião.

A passagem de James Rodriguez no São Paulo

Pelo São Paulo, James Rodriguez disputou 14 partidas, marcou um gol e distribuiu três assistências. Ele tinha contrato até 2025, mas com a rescisão amigável, o Tricolor não deve ter despesas pela quebra do vínculo. Aliás, o Besikitas, da Turquia, vem monitorando o atleta.

Contratado com o status de estrela mundial, o colombiano não conseguiu corresponder toda a expectativa. O jogador chegou ao São Paulo com um físico muito abaixo do esperado e demorou para conseguir engrenar. Nas partidas importantes do clube, como os duelos contra Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil, James sequer saiu do banco de reservas. No embate pela Supercopa Rei do Brasil, no último final de semana, ele não viajou com a delegação para Belo Horizonte.