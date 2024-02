Durante um lance ainda no começo do primeiro tempo no jogo entre Vasco e Audax pela 7ª edição rodada do Campeonato Carioca na Arena Amazônia, em Manaus, o volante Bruno Lima, do Audax, sofreu fraturas na tíbia e na fíbula da perna direita. Ele participava de um lance com o colega de time, Matheus Claudino, quando ocorreu o acidente.



As informações das fraturas foram confirmadas pelos médicos do time carioca ao SporTV.

O volante foi tirado de campo por uma ambulância e seguiu de volta para o Rio de Janeiro. Ele deve passar por cirurgia e a recuperação deve durar, no mínimo, por quatro meses.