Neymar surpreende internautas após mostrar quarto do filho

Neymar agitou as redes sociais após mostrar uma imagem do quarto do filho. Davi Lucca tem somente 12 anos, mas gosta de jogar jogos na internet e conta com um espaço personalizado de games em sua casa.

Nos stories de Neymar no Instagram, Davi Lucca aparece jogando em um computador luxuoso. Na legenda, o astro escreveu “gamer”, fazendo alusão ao amor do filho por jogar jogos na internet.

Filho de Neymar

Aliás, Davi Lucca mora ao lado da mãe, Carol Dantas, do padrasto, Vinícius Martinez, e do irmão, Valentim. Assim, os três residem em Barcelona e recebem visitas frequentes do astro. O jogador, por sinal, passou os últimos dias ao lado do filho na Espanha.

Carol Dantas se mudou para Barcelona em 2022. Na época, Neymar jogava no PSG e pôde passar mais tempo ao lado do filho. O atacante atualmente pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O astro vem se recuperando de uma lesão grave no joelho esquerdo e não entra em campo desde outubro de 2023.

