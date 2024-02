Corinthians corre para regularizar reforços até sexta-feira

Igor Coronado é quem está mais próximo de assinar com o Corinthians - (crédito: Foto: Divulgação / Al Ittihad) Jogada10 Jogada10

O Corinthians corre para finalizar a chegada de mais três reforços para esta temporada. O lateral-direito Matheuzinho, o meia Igor Coronado e o atacante Pedro Henrique estão encaminhados e devem ser jogadores do Timão. Contudo, o clube tem até esta sexta-feira (16) para regularizar e inscrever os jogadores na primeira fase do Campeonato Paulista.

Caso não consiga registrar algum dos jogadores a tempo, o Corinthians terá a opção de trocar no máximo quatro nomes da lista A até 16 de março. Contudo, eles só poderiam atuar pela equipe em uma eventual classificação para as quartas de final do Paulistão. Se conseguirem ser inscritos até esta sexta-feira, o trio pode reforçar o Alvinegro nas próximas quatro rodadas do Estadual.

Neste momento, o Corinthians tem 21 jogadores inscritos no Paulistão. O zagueiro Lucas Veríssimo é um deles. Entretanto, como ele deixou o clube antes de estrear pela equipe no Estadual, o Timão pode substituir o atleta por um reforço, sem a necessidade de substituir um dos atletas que compõem o atual plantel.

Até aqui, o Timão trouxe 10 jogadores para 2024. São eles: os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais Hugo, Diego Palácios e Matheus França, o volante Raniele, os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado, além dos atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique.

A situação do trio de reforços do Corinthians

O Timão vive a expectativa de anunciar os três reforços que faltam ainda nesta semana. Igor Coronado é quem está mais avançado. Afinal, ele deixou a Arábia Saudita nesta quinta-feira (15) e vai chegar ao Brasil na sexta (16). Assim, ele passará por exames médicos e vai assinar contrato com o Alvinegro por dois anos. Aliás, como não depende de troca de documento dos clubes, a inscrição do atleta é considerada mais fácil.

Já com Matheuzinho, o Flamengo aceitou as garantias financeiras do Corinthians e deve liberar o jogador nesta quinta-feira para viajar a São Paulo. Ele deve assinar por quatro anos.

Por fim, Pedro Henrique depende da liberação do Internacional a tempo de acabar sendo registrado. O jogador desembarcou em São Paulo na noite de quarta-feira para a realização de exames e agora espera o Colorado enviar os documentos para assinar por dois anos.

