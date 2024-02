Conmebol define data do sorteio da fase de grupos da Libertadores

Ranking da Conmebol que será baseado para o sorteio da Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol) Jogada10 Jogada10

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (14), a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O evento será realizado no dia 18 de março, às 20h, na sede da entidade, no Paraguai. A fase de grupos do torneio continental começa no dia 3 de abril e termina no dia 29 de maio.

No final do ano passado, a Conmebol divulgou o seu ranking atualizado para a divisão dos potes do sorteio dos grupos da Libertadores. Pelo novo ranking, cinco times brasileiros devem ser cabeças de chave. São eles: Fluminense, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Além disso, o Atlético-MG estará no pote 2. Botafogo ou RB Bragantino, caso avancem para a fase de grupos, estarão no pote 4.

Aliás, o Fluminense é o 12° colocado no ranking da Conmebol. Contudo, como é o atual campeão do torneio, será cabeça de chave. Terceiro colocado na lista, o Boca Juniors está fora da Libertadores-2024, assim como o Olimpia, 10º no ranking.

Além disso, vale ressaltar que o ranking não está sendo o que define as vagas no Mundial de Clubes 2025, da Fifa. Para fazer sua lista, a Conmebol utiliza o desempenho dos últimos 10 anos na Libertadores, Sul-Americana e também conta títulos nacionais.

Por fim, a final da Libertadores de 2024 acontecerá em Buenos Aires, conforme anunciado pela Associação de Futebol Argentina, (AFA) em associação com a Conmebol nesta terça-feira (13/2). No entanto, o estádio para a partida decisiva ainda não acabou sendo divulgado.

