Capital abandona modelo clube-empresa e se torna a primeira SAF do DF

O Capital terá um novo modelo de gestão. Nesta segunda-feira (19/1), o tricolor candango anunciou que se tornou uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A equipe atuava no formato clube empresa desde 2019. Segundo o próprio Capital, o intuito da mudança é de "abrir as portas para novas fontes de arrecadação para fortalecer o projeto do clube".

Ainda de acordo com o clube, o formato SAF poderá modernizar a gestão, além de abraçar oportunidades para novas fontes de arrecadação. O movimento, ademais, é um passo importante para o crescimento da marca, tanto a nível local, quanto nacional.

"É uma evolução importante que nos eleva a outro patamar, uma vez que trata-se de uma tendência mundial (o modelo)", disse o presidente da Coruja, Godofredo Gonçalves, via assessoria de imprensa. Conforme o mandatário, o movimento já era programado há algum tempo.

Através das próprias redes sociais, o clube do Estádio JK afirmou: "É com imenso orgulho que anunciamos: Agora o Capital é SAF, a única SAF da primeira divisão do DF! Com a modernização do escudo, destacando nosso nome CAPITAL, que carregamos com orgulho em representar cada pessoa do nosso quadradinho (...) Seguimos nosso planejamento e compromisso com o futebol do DF, sendo o clube que mais cresce no centro-oeste".

Veja:

Uma publicação compartilhada por Capital SAF (@capitalcf)

O clube, além disso, terá um novo escudo para acompanhar o momento de mudança. A sigla C.F, para 'Clube de Futebol', foi substituída por SAF. Os novos dizerem, porém, ficarão marcados dentro da bola de futebol, localizada no centro do escudo. No topo, ficará apenas o nome do clube, ao contrário do brasão anterior. Em paralelo ao monumento em homenagem à Juscelino Kubitschek, no Memorial JK, foram incluídos os dizeres 'Distrito Federal’'

Momento de sucesso

A mudança na parte estrutural do Capital chega em um importante período vivido na parte de dentro dos gramados. Desde a própria fundação, em 2005, a equipe não vive momento tão expressivo em relação às próprias performances. Além de ter chegado às semifinais do Candangão, em 2023, no que foi o melhor resultado obtido durante a própria existência, caminha para outra campanha memorável na edição da vez do torneio local.

Líder isolado, o Coruja soma um ponto de vantagem ao vice-líder, o Gama, além de computar estatísticas expressivas. Com 14 gols pró, é, junto do Ceilândia, o melhor ataque do campeonato. Sofreu, ademais, apenas um gol nas seis partidas disputadas. Ainda invicto, tem, portanto, a melhor defesa da capital federal. Já caminha, portanto, em direção à segunda classificação seguida às semifinais.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

