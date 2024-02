Indiano de 8 anos se torna o mais jovem a vencer um grão-mestre do xadrez

Ashwath Kaushik, um indiano de apenas 8 anos, ganhou de um grande mestre do xadrez no Burgdorfer Stadthaus Open, na Suíça, e se tornou a pessoa mais jovem a conquistar o feito. O adversário do prodígio era Jacek Stopa, de 37 anos, um jogador polonês de grande experiência.

Kaushik começou a chamar a atenção no xadrez competitivo ao longo dos últimos anos, quando venceu diversas competições juvenis. Agora, porém, está competindo contra adultos.

Ao chess.com, o pai de Ashwath disse que nem ele nem a mãe do menino têm histórico de jogar xadrez. Ele afirmou ter sido uma surpresa ver o desempenho do filho, que, segundo ele, pratica cerca de sete horas por dia.

Em janeiro, o mesmo recorde havia sido quebrado por Leonid Ivanovic, porém Ashwath é cinco meses mais novo, se tornando o mais jovem a ganhar de um grande mestre.