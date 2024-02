Candangão 2024: Guia da Rodada 7 do Campeonato do Distrito Federal

O Candangão 2024 chega aos últimos capítulos da primeira fase. Marcada para começar neste sábado (24/2), e terminar no domingo (25/2), a sétima rodada da fase inicial, a antepenúltima das nove estabelecidas, terá como principais destaques a intensa batalha pelo G-4, além de embates entre equipes em situações distintas no torneio.

O grande confronto terá como protagonistas Gama e Paranoá. Na gaiola do Periquito, a equipe verde defenderá a vice-liderança da competição local. Até o momento, soma três pontos de vantagem em relação à Cobra Sucuri. O visitante da vez está em quarto. Terá como trunfo, todavia, a moral de ser um dos dois ainda invictos no campeonato, ao lado do rival, o Capital.

Um pouco mais cedo, o Samambaia receberá o Ceilândia, no Serejão. O Cachorro Salsicha, sexto colocado, encara um Gato Preto em plena missão de recuperação. Afinal, ainda não venceu desde a goleada sofrida diante do Capital, por 5 x 1.

Falando no Tricolor, o líder do campeonato protagonizará outra disputa justamente entre representantes da parte de cima, contra a parte de baixo da tabela. No Estádio JK, abrirá o domingo de futebol local contra o Ceilandense.

O horário das 15h30, entretanto, também receberá outros dois jogos. No Defelê, o Real Brasília recebe o Santa Maria, enquanto o Rorizão será o responsável pelo jogo entre Planaltina e Brasiliense. A seguir, o Correio Braziliense apresenta o melhor da sétima rodada do Candangão 2024.

Samambaia x Ceilândia

Em bom momento na competição, o Samambaia irá para a próxima rodada com o objetivo de fugir da bagunça na parte de baixo da classificação e, se possível, chegar mais perto do pelotão de frente. Antes com três derrotas seguidas, venceu duas vezes nos últimos três compromissos. O Ceilândia, terceiro colocado, corre atrás da recuperação. Além de não ter vencido nos últimos dois jogos, tem a posição ameaçada pelo Paranoá. A Cobra Sucuri está apenas um ponto atrás. Tem à disposição, entretanto, o atacante Romarinho. Com seis gols, homem de frente é o artilheiro do torneio.

Local: Estádio Serejão, Taguatinga

Horário: 16h

Transmissão: -

Gama x Paranoá



O Periquito tem, no Bezerrão, uma fortaleza. Até agora, ainda não perdeu dentro da própria casa. Na realidade, só foi derrotado uma vez no campeonato, justamente diante do líder, o Capital. Além de ter o segundo melhor ataque, com 12 gols, ostenta a segunda melhor defesa. Foram só dois gols sofridos. O Paranoá, no entanto, segue invicto. Apesar disso, venceu tanto quanto empatou: três vezes cada. O fator torcida poderá, além disso, ser determinante para o Gama.

Local: Estádio Bezerrão, Gama

Horário: 19h30

Transmissão: FFDF TV (Youtube)

Capital x Ceilandense



O primeiro colocado Capital caminha em direção a uma classificação tranquila para as semifinais locais. Com um gol sofrido em seis jogos, surge como amplo favorito para qualquer confronto no torneio. Até aqui, possui o melhor ataque e a melhor defesa dos 10 times da primeira divisão. Contra o Ceilandense, poderá fazer mais uma vítima, ao menos teoricamente. Afinal, o visitante é o sétimo colocado, e ainda não venceu como visitante na campanha candanga.

Local: Estádio JK, Paranoá

Horário: 15h30

Transmissão: FFDF TV (Youtube)

Real Brasília x Santa Maria

Os Leões do Planalto voltam ao Defelê após garantirem a inédita classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Com a vitória histórica, esperam reverter o cenário negativo na competição local. Em oitavo lugar, com apenas uma vitória e quatro derrotas, terá como a esperança de um novo triunfo um adversário em situação ainda mais frágil. O Santa Maria é o penúltimo colocado. Perdeu cinco das seis partidas realizadas. Diante do Samambaia, na estreia, viveu o único sucesso. Foi, além disso, quem mais sofreu gols no torneio, com 16 no total.

Local: Defelê, Vila Planalto

Horário: 15h30

Transmissão: -

Planaltina x Brasiliense

O Galo é o único ainda sem vitórias na edição da vez do Candangão. No Rorizão, correrá atrás de mais do que apenas o único ponto conquistado de 18 disputados. Mal das pernas, terá pela frente um dos grandes times da capital. O Jacaré, no entanto, para os próprios padrões, também não vive momento positivo. Apesar disso, possui campanha muito superior à do adversário. A equipe amarela já foi superada em duas oportunidades, mas venceu três. Acumula 10 pontos, e poderá chegar ao G4 caso vença e conte com uma combinação favorável de resultados.

Local: Rorizão, Samambaia

Horário: 15h30

Transmissão: -

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

