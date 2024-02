Copa Ouro: Brasil enfrenta Colômbia pela segunda rodada do torneio

Após um jogo com falhas, o Brasil volta a entrar em campo para enfrentar a Colômbia, no início da madrugada de domingo (25/2), à 0h15, no Estádio Snapdragon, em San Diego. O confronto entre duas das equipes sul-americanas convidadas valerá pela segunda rodada da Copa Ouro. As equipes venceram a primeira partida, mas as colombianas estão na frente, devido ao saldo de gols. Caso vença, a equipe brasileira assume a liderança.

O Brasil estreou na Copa Ouro contra o Porto Rico na última quinta-feira, com vitória, por 1 x 0. Apesar do resultado positivo, a atuação da Seleção Brasileira foi pouco ofensiva, com o time não sabendo aproveitar as chances de finalização. A equipe teve a bola no pé na maior parte do jogo, mas só marcou o gol aos 36 do segundo tempo, após a entrada de Gabi Nunes, a estrela da noite.

O Brasil precisa da vitória para inverter a posição de vice para líder. Em caso do resultado ser positivo, as brasileiras abrem uma vantagem de três pontos e, praticamente, confirmam presença na próxima fase.

O último enfrentamento entre Brasil e Colômbia foi na final da Copa América de 2022, com um triunfo tupiniquim, por 1 x 0. A Seleção Brasileira nunca perdeu para as colombianas no futebol feminino. As equipes contabilizam 10 jogos, com nove vitórias verde e amarelas e um empate.

Na primeira rodada, a Colômbia goleou o Panamá, por 6 x 0. A equipe dominou o jogo, sem chance das panamenhas reagirem, tendo 73% de posse de bola e 28 bolas finalizadas ao gol, contra somente quatro das adversárias. No jogo, as colombianas mostraram mais preparo em comparação ao Brasil em relação aos erros cometidos em finalização. Contra o Porto Rico, as brasileiras acertaram apenas uma de 35 tentativas.

Das 23 jogadoras do elenco da Seleção da Colômbia, cinco atuam no Brasil. As meia campistas Lorena Bedoya e Lady Andrade estão no Real Brasília desde 2023. A goleira Stefany Castaño foi comprada esse ano pelo Atlético-MG, mas ainda não estreou pela equipe. O mesmo ocorre com a zagueira titular Daniela Arias. Reforço do Corinthians, ele não jogou pelas Brabas. Mónica Ramos, também defensora, atua no Grêmio desde 2022.

Ficha técnica

Colômbia x Brasil

Copa Ouro Feminina

Data e horário: Domingo, 25 de fevereiro, à 0h15

Local: Estádio Snapdragon, San Diego (EUA)

Transmissão: Star+ e ESPN 4

Brasil

Luciana; Júlia Bianchi, Lauren, Rafaelle e Bia Menezes; Ary Borges, Aline Milene, Adriana, Bia Zaberatto e Debinha; Gabi Nunes.

Técnico: Arthur Elias.

Colômbia

Natalia Giraldo; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Arias e Manuela Vanegas; Lorena Bedoya, Daniela Montoya, Marcela Restrepo e Ilana Izquierdo; Manuela Pavi e Catalina Usme

Técnico: Angelo Marsiglia.

Arbitragem: Tori Penso (EUA), com assistência de Brooke Mayo (EUA) e Kathryn Nesbitt (EUA). Quarta árbitra: Sandra Benitez (El Salvador).

VAR: Ekaterina Loroleva (USA) e Amairany Garcia (México).

*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima

