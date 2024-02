Goleiro revelado pelo São Paulo sofre convulsão em treino do Vila Nova-GO

Destaque do Vila Nova-GO desde a temporada passada, na qual defendeu o time em 38 partidas - atuou em todos os jogos de 2024 - o goleiro Dênis Júnior, de 25 anos, deu um susto nos companheiros de clube nesta segunda-feira, ao apresentar um quadro de convulsão durante o aquecimento antes das atividades do dia. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, o jogador foi encaminhado ao hospital e passa bem.

"O Vila Nova Futebol Clube informa que o goleiro Dênis Júnior teve episódio de convulsão no aquecimento do treino de hoje. O atleta recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi transportado consciente e de imediato até o hospital para maiores exames. Não houve choque", informou o clube goiano.

Dênis foi revelado nas categorias de base do São Paulo e promovido ao elenco profissional em 2019. Mas jamais defendeu as cores dos paulistas em uma partida entre os profissionais. Saiu para se aventurar no Bahia desde 2021, até chegar no Vila Nova por empréstimo e fazer sucesso, deixando o experiente Vanderlei, ex-Santos, na reserva na temporada passada.

Apesar do enorme susto - não foi a primeira vez que Dênis Júnior teve convulsão na carreira - o Vila Nova informou que o goleiro está "consciente e "recebendo todo o apoio necessário do clube". E aproveitou para desejar uma pronta recuperação.

Dênis Júnior já havia sofrido com o problema em outro treinamento, quando estava no Bahia em 2022. Na época, foi submetido a bateria de exames e nada foi constatado, o que acabou liberando-o para seguir atuando. No São Paulo, em 2020, quando sofreu a primeira crise convulsiva, ele chegou até a desmaiar.

"Expressamos nossa sincera gratidão ao Corpo de Bombeiros pelo rápido, eficiente e técnico apoio e socorro prestado durante o incidente ocorrido. A prontidão e habilidades dos profissionais foram essenciais para garantir que o atleta recebesse o atendimento necessário imediatamente", completou o Vila Nova.