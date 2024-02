Popó e Bambam faturam R$ 3 milhões com luta que durou 36 segundos

O boxeador Acelino Popó de Freitas, de 48 anos, e o fisiculturista e ator Kleber Bambam, 46 anos, que lutaram no Fight Music Show (FMS 4), em São Paulo, na madrugada de domingo (25/2), faturaram cerca de R$ 3 milhões. O embate durou 36 segundos.

Além do valor da luta, Popó e Bambam fecharam acordos comerciais. O ex-BBB assinou contrato com sete marcas, incluindo a Nike e o site Onlyfans. A expectativa dos organizadores previa que o evento movimentasse, aproximadamente, R$ 25 milhões.

No podcast Ticaracaticast, Bambam afirmou, dias antes da luta, que receberia um valor bem maior em relação ao troféu do BBB 1, em 2002. “Particularmente para mim, essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois, três prêmios de Big Brother. Se alguém está me perguntando por quê? É porque eu tenho as cotas dos patrocínios, patrocínios internacionais”, disse Bambam. Na época, a TV Globo pagou R$ 500 mil como prêmio do reality.

Na luta preliminar da grande atração da noite no FMS 4, o funkeiro MC Gui derrotou o cantor e ator Nego do Borel, por nocaute técnico.