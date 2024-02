A Apple anunciou, na terça-feira (27/2), que vai desistir do plano de fabricar carros elétricos. O projeto estava sendo desenvolvido há mais de uma década.

O programa secreto tinha sido iniciado em 2014 e contava com mais de dois mil funcionários da fabricante do iPhone. O objetivo era desenvolver um carro totalmente autônomo, de acordo com a imprensa americana.

Segundo o The New York Times a decisão de cancelar o projeto foi anunciada internamente na terça.

Quem comentou sobre o assunto foi o proprietário da fabricante de carros elétricos Tesla, Elon Musk, que respondeu ao anúncio da Apple no X (antigo Twitter) com emojis de saudação e cigarro.

Anteriormente a Tesla já havia alertado para uma desaceleração do crescimento no setor de carros elétricos em 2024.

Com informações da Agence France-Presse