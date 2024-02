Lula chega à Guiana, onde participa de reunião da Comunidade do Caribe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Georgetown, capital da Guiana, onde participa como convidado de reunião de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom) nesta quarta-feira (28/2). Além disso, estão previstos encontros bilaterais e multilaterais com líderes da região.

A participação do petista na Cúpula da Caricom está prevista para as 14h. Às 16h, o presidente se reunirá com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Logo em seguida, ele participa de encontro trilateral entre autoridades do Brasil, Guiana e Suriname.

"Partindo para mais uma agenda de integração do Brasil com a nossa região. Cheguei na Guiana, onde participo da sessão especial com Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom), reconstruindo pontes, projetos e mercados para o Brasil no Caribe, nosso vizinho ao norte. Dr. Geraldo Alckmin assume a Presidência até meu retorno", escreveu Lula em sua conta no X (antigo Twitter), citando o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



Desafios em comum

Conforme informou o Itamaraty, o encontro de hoje trata de temas como desenvolvimento sustentável e segurança alimentar. A expectativa é que a participação ajude na aproximação do Brasil com os vizinhos ao norte. Já nos encontros privados, um dos temas a serem tratados é o projeto apresentado pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para criar rotas que conectam o Brasil aos paísses fronteiriços.

Lula fica na Guiana até amanhã (29), quando parte para Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas. Ainda no país, na sexta (1º/3), o presidente terá outras agendas, incluindo a Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).