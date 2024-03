Seleção Brasileira: Dorival anuncia primeira convocação; acompanhe

O técnico Dorival Júnior, novo treinador da Seleção Brasileira, divulgará nesta sexta-feira (1°/3), a primeira lista de convocados à frente do cargo. Os jogadores disputarão dois amistosos, um com a Inglaterra no dia 23 de março e o outro no dia 26 contra a Espanha.

“Temos uma relação com 50, 55 nomes de possíveis convocados, todos esses jogadores estão sendo observados, tanto nos campeonatos em andamento no Brasil como em jogos importantes fora do país”, disse Dorival em entrevista recente à CBF TV.

Ao todo, 26 atletas devem ser escolhidos para a lista final. O anúncio ocorrerá nesta sexta-feira, a partir das 13h.

Acompanhe a convocação ao vivo: