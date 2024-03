CBF marca jogos de clubes candangos nas Copas do Brasil e Verde

A noite de sexta-feira (1º/3) foi de definição de caminhos de clubes candangos em torneios organizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade máxima do esporte no país divulgou detalhes das segundas fases da Copa do Brasil e da Copa Verde. Na primeira delas, Brasiliense e Real Brasília vão representar o Distrito Federal em jogos contra Criciúma e Atlético-GO. Na segunda, o Jacaré fará duelo caseiro contra o Ceilândia.

A próxima semana será a mais agitada com jogos. Na quarta-feira (6/3), às 20h, o Real Brasília entra em campo para disputar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Como o estádio Defelê não conta com estrutura necessário, a CBF agendou a partida para o Estádio Bezerrão, no Gama. O duelo terá, inclusive, transmissão em televisão fechada. A tabela detalhada aponta o SporTV e o Premiere como responsáveis pela veiculação ao vivo.

Pela competição nacional, o Brasiliense vai entrar em campo apenas em 14 de março. Nesta data, às 19h, o Jacaré medirá forças contra o Criciúma. Em um primeiro momento, a CBF deixou o local da partida como "a definir". De acordo com a entidade, a medida ocorre em estádios nos quais existem pendências na apresentação dos laudos técnicos necessários. O time amarelo pretende jogar no Serejão e, nesta semana, resolveu os problemas responsáveis por provocarem portões fechados nas últimas partidas. O SporTV e o Premiere transmitem.

A demora para o Brasiliense entrar em campo no mata-mata nacional é explicado por outro compromisso do clube em competições da CBF, desta vez a Copa Verde. Classificado para a segunda fase, o Jacaré terá um duelo caseiro diante do Ceilândia, na quinta-feira (7/3), às 20h. O detalhe do estádio consta com a mesma observação do compromisso contra o Criciúma na Copa do Brasil. Assim, o time amarelo terá os próximos dias para bater o martelo de onde vai mandar as duas partidas.

Copa do Brasil

6 de março

20h Real Brasília x Atlético-GO (Bezerrão)

14 de março

19h Brasiliense x Criciúma (estádio a definir

Copa Verde

7 de março

20h Brasiliense x Ceilândia (estádio a definir)