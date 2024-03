Olimpíada: quantas vagas o Brasil garantiu a menos de 140 dias da abertura

A 136 dias da abertura das Olimpíadas de Paris-2024, os brasileiros parecem afinados e inspirados pelo Hino Nacional para acumular vagas em diferentes modalidades. Até a última segunda-feira (11/3), os filhos e filhas deste solo conseguiram conquistar com braços fortes 165 vagas em 28 esportes. A última delas no boxe, com Luiz Oliveira, o Bolinha, via Pré-Olímpico Mundial, disputado na Itália.



O paulista de São Caetano do Sul bateu o britânico Owain Harris-Allan por decisão unânime dos juízes e avançou à semifinal. Bolinha colocou o boxe entre as modalidades não coletivas do país com o maior número de vagas. Os pugilistas são 10 verde-amarelos são 10 até o momento e ficam atrás somente dos compatriotas do atletismo (13) e da natação (16) (veja a lista completa abaixo).



Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e nas Olimpíadas da Juventude de Buenos Aires-2018, Bolinha agora conta os dias para entrar no primeiro ringue olímpico. Se depender no histórico familiar, não voltará de mãos abanando. O boxeador de 23 anos é neto de Servílio de Oliveira, o responsável por colocar o Brasil no primeiro pódio do boxe no maior evento esportivo do planeta com o terceiro lugar do peso-mosca (51kg) na edição da Cidade do México, em 1968.



"Não estou acreditando ainda na conquista dessa vaga, a ficha ainda não caiu. Vontade de gritar, vontade de chorar. Vim aqui com unhas e dentes, é só ter a oportunidade que eu faço. Não tenho dúvida de que o boxe brasileiro vai fazer história em Paris. Todo esse trabalho de todos da equipe, tudo isso não será à toa", discursou Bolinha ao portal Olympics.com.



Em entrevista ao Correio, o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, estipulou meta de 300 a 330 vagas para a delegação do país nos Jogos de Paris. O número será certamente atualizado, mas pode não alcançar as expectativas devido às frustrações, como a não classificação da Seleção masculina de futebol. Disputas em diversas modalidades seguirão nos próximos meses. Na edição de Tóquio-2020, 302 atletas foram premiados. A maioria das modalidades não tem nomes definidos para as competições. Muitos serão conhecidos a partir dos critérios das confederações.



Lista completa de vagas até o momento



Águas abertas (2)

Feminino

10km Ana Marcela Cunha Viviane Jungblut



Atletismo (13)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m rasos (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras

Salto triplo

Boxe (10)

Feminino

Bárbara Santos (66kg)

Beatriz Ferreira (60kg)

Caroline Almeida (50kg)

Jucielen Romeu (57kg)

Tatiana Chagas (54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (92kg)

Luiz Oliveira (57kg)

Michel Tindade (51kg)

Wanderley Pereira (80kg)

Canoagem slalom (2)

Feminino

K1

C1

Canoagem velocidade (1)

Masculino

C1 1000m

Ciclismo estrada (2)

Feminino

Masculino

Ciclismo BMX Racing (1)

Feminino

Individual

Esgrima (1)

Feminino

Nathalie Moellhausen (espada)

Futebol feminino (18)

Equipe

Ginástica artística (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

Ginástica rítmica (6)

Individual

Equipe

Ginástica trampolim (1)

Feminino

Individual

Handebol (14)

Feminino

Equipe

Hipismo adestramento (1)

Hipismo CCE (3)

Equipe

Hipismo saltos (3)

Equipe

Natação (16)*

Feminino

200m livre

400m livre (2)

1500m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Masculino

100m livre

100m borboleta

200m livre

400m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Misto

Revezamento 4x100m medley

*Os índices obtidos na natação deverão ser confirmados na seletiva olímpica nacional.

Pentatlo moderno (1)

Feminino

Isabella Abreu

Rugby (12)

Feminino

Equipe

Saltos ornamentais (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

Surfe (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

Taekwondo (1)

Feminino

Até 67kg

Tênis (1)

Feminino

Laura Pigossi

Tênis de mesa (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishii

Equipe

Tiro com arco (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

Tiro esportivo (2)

Feminino

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

Triatlo (1)

Masculino

Vela (4)

Feminino

49erFX

Masculino

Fórmula Kite

IQFoil

Vôlei (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

Vôlei de praia (2)

Feminino

Ana Patrícia e Duda