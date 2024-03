Neymar é o único brasileiro entre atletas mais ricos da história

O jogador de futebol Neymar está entre os atletas mais ricos de todos os tempos atrás de nomes como Michael Jordan, Cristiano Ronaldo e Michael Schumacher. O brasileiro figurou na 16ª posição no ranking compilado pelo site Sportico.

A lista avaliou os 50 atletas mais bem pagos de todos os tempos considerando o ano em que se tornaram profissionais, em seus respectivos esportes, e se já estão aposentados ou não. Ao todo nove esportes e 17 países estão representados.

De acordo com o levantamento, a lista é uma estimativa dos ganhos dos atletas baseados em conversas com especialistas do setor, pesquisas dos organizadores e estimativas históricas em meios de comunicação, como Forbes e Sports Illustrated.

Além disso, os ganhos contabilizados levam em conta os salários, bônus, prêmios em dinheiro, bolsas, endossos, licenciamento, royalties, recordações, ofertas de livros, mídia, entre outros.

Quem são os mais ricos?

O jogador mais rico de todos os tempos, segundo a lista, seria Michael Jordan, ex-jogador de basquete que se aposentou em 2003. A fortuna do atleta seria de US$ 3,75 bilhões (cerca de R$ 18,67 bilhões).

O top 5 da lista conta ainda com o atleta de golfe Tiger Woods na segunda colocação (US$ 2,66 bilhões), Cristiano Ronaldo em terceiro (US$ 1,92 bilhão), Arnold Palmer, do golfe, em quarto (US$ 1,76 bilhão) e Lebron James, do basquete, em quinto (US$ 1,7 bilhão).

A lista conta ainda com atletas do tênis como Rofer Federer (9º), de Boxe como Floyd Mayweather (10º), da Fórmula 1 como Michael Schumacher (12º), do Baisebol como Alex Rodrigues (20º), do Futebol Americano como Tom Brady (23º), do MotoGP como Valentino Rossi (27º), do Nascar como Dale Earnhardt Jr. (34º), e artes marciais mistas como Conor McGregor (50º).

Uma única mulher e um brasileiro



É importante ressaltar ainda que dos 50 atletas mais bem pagos do mundo apenas uma delas é mulher: a tenista Serena Williams, que ocupa a 40ª posição no ranking com uma fortuna de US$ 630 milhões, cerca de R$ 3,13 bilhões.

Neymar é o único brasileiro citado na lista. Com fortuna de US$ 1,01 bilhão (cerca de R$ 5,03 bilhões) o jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, ocupa a 16ª posição do ranking e é o último da lista com mais de um bilhão de fortuna.

Além dele, outros jogadores de futebol que aparecem na lista são Cristiano Ronaldo (3º), Lionel Messi (6º) e David Beckham (8º).

Veja a lista completa

Michael Jordan (Basquete) — US$ 3,75 bilhões

Tiger Woods (Golfe) — US$ 2,66 bilhões

Cristiano Ronaldo (Futebol) — US$ 1,92 bilhão

Arnold Palmer (Golfe) — US$ 1,76 bilhão

LeBron James (Basquete) — US$ 1,7 bilhão

Jack Nicklaus (Golfe) — US$ 1,67 bilhão

Lionel Messi (Futebol) — US$ 1,67 bilhão

David Beckham (Futebol) — US$ 1,5 bilhão

Roger Federer (Tênis) — US$ 1,49 bilhão

Floyd Mayweather (Boxe) — US$ 1,48 bilhão

Phil Mickelson (Golfe) — US$ 1,43 bilhão

Michael Schumacher (Fórmula 1) — US$ 1,36 bilhão

Shaquille O’Neal (Basquete) — US$ 1,21 bilhão

Kobe Bryant (Basquete) — US$ 1,09 bilhão

Greg Norman (Golfe) — US$ 1,06 bilhão

Neymar Jr. (Futebol) — US$ 1,01 bilhão Kevin Durant (Basquete) — US$ 955 milhões Mike Tyson (Boxe) — US$ 905 milhões Lewis Hamilton (Fórmula 1) — US$ 880 milhões Alex Rodriguez (Baisebol) — US$ 775 milhões Stephen Curry (Basquete) — US$ 770 milhões Manny Pacquiao (Boxe) — US$ 750 milhões Tom Brady (Futebol Americano) — US$ 745 milhões Jeff Gordon (Nascar) — US$ 710 milhões Peyton Manning (Futebol Americano) — US$ 710 milhões George Foreman (Boxe) — US$ 705 milhões Valentino Rossi (MotoGP) — US$ 700 milhões Rafael Nadal (Tênis) — US$ 690 milhões Oscar De La Hoya (Boxe) — US$ 685 milhões Derek Jeter (Baisebol) — US$ 670 milhões Rory McIlroy (Golfe) — US$ 670 milhões Ernie Els (Golfe) — US$ 660 milhões Novak Djokovic (Tênis) — US$ 650 milhões Dale Earnhardt Jr. (Nascar) — US$ 645 milhões Fernando Alonso (Fórmula 1) — US$ 645 milhões Magic Johnson (Basquete) — US$ 645 milhões Canelo Alvarez (Boxe) — US$ 640 milhões Gary Player (Golfe) — US$ 640 milhões Kevin Garnett (Basquete) — US$ 635 milhões Evander Holyfield (Boxe) — US$ 630 milhões Serena Williams (Tênis) — US$ 630 milhões Russell Westbrook (Basquete) — US$ 620 milhões Andre Agassi (Tênis) — US$ 615 milhões Chris Paul (Basquete) — US$ 575 milhões James Harden (Basquete) — US$ 570 milhões Kimi Raikkonen (Fórmula 1) — US$ 570 milhões Dwyane Wade (Basquete) — US$ 565 milhões Aaron Rodgers (Futebol Americano) — US$ 560 milhões Drew Brees (Futebol Americano) — US$ 560 milhões Conor McGregor (Artes marciais) — US$ 555 milhões