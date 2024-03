Jogador de futebol pede namorado em casamento em estádio da Austrália

Josh Cavallo, o lateral do clube australiano Adelaide United, protagonizou um momento emocionante ao pedir o namorado, Leighton Morrel, em casamento no campo do Coopers Stadium, estádio na cidade de Adelaide, Austrália.

O gesto de amor e compromisso foi compartilhado por Cavallo no perfil dele no Instagram, nesta quarta-feira (13/3). Expressando gratidão ao clube, o jogador agradeceu ao Adelaide United por ajudá-lo a preparar a surpresa.

"Começar o ano com o meu noivo. Obrigado, Adelaide United, por me ajudarem a preparar esta surpresa. Vocês me deram um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos imaginei ser possível", disse o jogador na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J O S H C A V A L L O (@joshua.cavallo)

Josh se assumiu homossexual em outubro de 2021. Na ocasião, ele fez um postagem em suas redes sociais abordando o assunto e, desde então, tem sido um símbolo de representatividade e inclusão no esporte.

Aos 24 anos, Josh Cavallo já foi convocado para a seleção sub-19 da Austrália. Apesar de não ter sido chamado para a equipe principal até o momento, a carreira dele já o levou a defender clubes como Melbourne City e Western United, ambos na Austrália. O jogador se destaca também fora do campo, quebrando barreiras e promovendo a aceitação dentro do mundo do futebol.