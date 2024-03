Brasília vence Bauru e mantém sonho de ir às quartas na Superliga

Na busca por uma rápida recuperação, o Brasília venceu o SESI Bauru por 3 sets a 0 na noite de segunda-feira (11) e avançou na tabela. O time está a uma posição da classificação para a próxima fase. As parciais foram de 27/25, 25/19 e 25/21. A equipe brasiliense vinha de uma derrota de virada em jogo de cinco sets contra o Pinheiros na quinta-feira da semana passada (7). Com espírito de superação, o time conseguiu vencer o quinto colocado, SESI, e tomar o nono lugar do Bluvolei.

O treinador do Brasília, Angelo Vercesi, avalia em entrevista ao Correio Braziliense a atuação da equipe nas últimas rodadas. Para ele, o resultado do jogo contra o Pinheiros foi por mérito das adversárias, além de terem jogado como visitantes. "É uma equipe que era para estar brigando pelo sexto lugar. É um investimento financeiro em termos de contratação de jogadoras, no mínimo, o dobro do nosso. O Pinheiros está nessa situação pelo que fez nos primeiros jogos da tabela com as grandes equipes. Não estava jogando bem e perdeu”, explicou Vercesi.

Por mais que o resultado tenha sido desfavorável ao time brasiliense, Angelo contou que deixou claro a satisfação com o desempenho da equipe, contudo, o abalo de uma derrota é inevitável. "Apesar de a gente ficar muito triste porque, em teoria, pela situação, parece que perdemos dois pontos. Mas jogamos com um adversário com um investimento maior, na casa deles. Saímos com um ponto, então nós ganhamos um ponto na verdade”, ponderou. Segundo o treinador, as jogadoras estavam focadas e cientes do próximo desafio. "Elas estavam sabendo da necessidade de ganharmos do Sesi, independentemente se era um adversário ainda mais forte”, completou.

Para o técnico da equipe candanga, o mando de quadra pesou para o Brasília nesta temporada e auxiliou na vitória contra o SESI Bauru. "Termos jogado em Brasília, no nosso ginásio, com as nossas referências, com a nossa torcida incentivando o tempo todo, é muito diferente. Jogando em casa, nesse turno, a gente praticamente pontuou em todos. Eu acho que, se tivéssemos isolado só o segundo turno, a gente estaria mais ou menos em quinto, sexto lugar. Estamos pagando o preço pelas lesões e termos jogado fora de casa no primeiro turno”.

O Brasília Vôlei ultrapassou o Bluvolei. Ocupa a nona colocação. Com 22 pontos, está atrás do Barueri, último time na zona classificatória às quartas de final. A equipe tem duas rodadas e dois grandes desafios para tentar avançar na competição. O próximo confronto é com o Fluminense, no Ginásio Hebraica Rio, na próxima segunda-feira (18) , às 19h30. Para fechar a fase de pontos corridos, receberá o líder Flamengo no Ginásio SESI Taguatinga, na sexta-feira (22), às 21h30.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima