Desde novo regulamento, Vasco tem retrospecto positivo em semifinais

Houve um tempo em que as regras do Campeonato Carioca eram bastantes simples. O vencedor do primeiro turno (Taça Guanabara) encontrava o campeão do segundo turno (Taça Rio) pelo título. Ou seja: as semifinais só existiam dentro das próprias taças. Mas, desde 2014, o regulamento da competição sofreu bruscas mudanças. E o Vasco tem retrospecto positivo no período.

O Jogada10, como de costume, entrou no túnel do tempo e buscou qual é o retrospecto do Cruz-maltino nas semifinais do estadual, que passaram a existir desde 2014.

De lá para cá, são 11 edições – contando a atual. E o Vasco esteve presente em nove delas – 2024 incluso. Só esteve ausente nos anos 2020 e 2021. Das oito que já aconteceram, são cinco classificações e três eliminações para o time de São Januário.

Semifinais do Carioca com o Vasco*

Legenda: Ano – Adversário (resultado do Vasco)

2024 – Nova Iguaçu (Por acontecer…)

2023 – Flamengo (Eliminado)

2022 – Flamengo (Eliminado)

2019 – Bangu (Classificado)

2018 – Fluminense (Classificado)

2017 – Fluminense (Eliminado)

2016 – Flamengo (Classificado e campeão)

2015 – Flamengo (Classificado e campeão)

2014 – Fluminense (Classificado)

*Desde a mudança de regulamento, em 2014

Como é possível observar, o Vasco chegou à cinco finais nos seis primeiros anos do novo regulamento – 2014, 15, 16, 18 e 19. Tendo sido campeão em 2015 e 2016 (este ano, invicto, aliás) e perdido a final em 2014, 2018 e 2019.

Mas já não consegue passar da semifinal desde 2019, visto que não se classificou em 2020 e 2021, e ainda foi eliminado para o rival Flamengo em 22 e 23.

E em 2024?

Para avançar e retornar à grande final do Campeonato Carioca, o Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu no domingo (17). No jogo de ida, empate por 1 a 1, no Maracanã. Por ter melhor campanha na Taça GB, o time da Baixada tem, assim, vantagem de dois resultados iguais.

O que obriga o Cruz-maltino, então, a vencer se quiser encerrar o jejum de cinco anos longe da finalíssima. Se avançar, enfrenta o vencedor de Flamengo e Fluminense, que duelam no sábado (16).

