Palmeiras escolhe Adidas para ser sua fornecedora em 2025

O Palmeiras aparenta ter escolhido sua nova fornecedora esportiva para 2025. Afinal, o clube começou a enviar notificações para as outras empresas, avisando que vai fechar com a Adidas na próxima temporada. O Verdão tem vínculo com a Puma até o fim deste ano, mas não deve renovar.

Ao longo das negociações, o Verdão recebeu ofertas de sete empresas, e o prazo para apresentação de propostas encerrou. Adidas e Puma, atual fornecedora e com contrato até dezembro, vinham como as principais opções da diretoria. Contudo, a empresa alemã venceu a concorrência.

A Adidas forneceu as camisas do clube por 12 anos (2006 a 2018) e sinalizou o desejo de voltar, após encerrar o contrato com o São Paulo no fim de 2023. Nos últimos dias, ela havia superado a oferta de renovação da Puma e já vinha negociando os detalhes com a diretoria alviverde.

O Verdão diz que a escolha não está definida. Internamente, há uma cláusula no atual acordo em que o clube só pode se posicionar sobre outras empresas a partir do meio do ano, quando faltarão seis meses para o fim do contrato em vigor. Adidas e Puma também não se pronunciaram sobre o caso.

O que pesou contra a Puma foi a questão ”exclusividade”. Afinal, a empresa fornecia apenas camisas para o Palmeiras no Brasil. Contudo, como tem contrato com o Grupo City, que adquiriu o Bahia neste ano, esse vínculo deve ser quebrado. Assim, a questão da renovação virou um entrave entre as duas partes.

Por sua vez, a Adidas oferece maior capacidade de produção e distribuição, além dos valores e maiores receitas de royalties dos produtos.

