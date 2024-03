Médico da Seleção detalha processo de recuperação de Neymar

Médico da Seleção para sobre a recuperação de Neymar - (crédito: Foto: Vitor Silva/CBF) Jogada10 Jogada10

Após reavaliar Neymar, que passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em novembro de 2023, Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, falou sobre o quadro do jogador. Segundo o doutor, que também trabalha no Atlético, o camisa 10 está apresentando boa evolução em sua recuperação.

Segundo Lasmar, ainda não é possível cravar a data em que o jogador do Al-Hilal retornará aos gramados. No entanto, seguiu com a previsão de nove ou dez meses.

“Neymar apresentou uma boa evolução e segue a previsão de retorno aos gramados em nove ou dez meses. Não estamos ainda nem na metade da recuperação e só quando estivermos mais perto desse prazo de nove, dez meses será possível cravar o retorno do jogador aos gramados”, disse Lasmar ao site “O Tempo”.

Relembre a lesão de Neymar

Neymar sofreu a contusão no joelho esquerdo durante a partida da Seleção Brasileira contra o Uruguai, fora de casa, pela Eliminatórias. Assim, com a necessidade de uma intervenção cirúrgica, o atleta passou por cirurgia de reconstituição do ligamento. O procedimento, aliás, foi em Belo Horizonte, no hospital Mater Dei, com o doutor Rodrigo Lasmar.

