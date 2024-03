Tite se responsabiliza pelo rendimento no Flamengo: ‘É nosso trabalho’

Sob o comando do Flamengo, Tite conquistou a melhor campanha do Carioca na primeira fase e consequentemente a Taça Guanabara - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo assegurou o empate com o Fluminense por 0 a 0, no jogo de volta da semifinal do Carioca, no último sábado (16). O time da Gávea somente administrou a partida, já que o resultado garantiu a classificação para a decisão do Estadual. Afinal, venceu o primeiro duelo por 2 a 0.





Após o clássico com o rival, o técnico Tite esclareceu como planeja utilizar os defensores David Luiz e Léo Ortiz.

“Temos dois zagueiros que estão jogando muito, que são selecionáveis, para mim. E temos o David Luiz, que todas as vezes que entrou jogou demais”, detalhou o comandante.

Léo foi a última contratação do Rubro-Negro para esta temporada e chega ao clube cercado de badalação. Especialmente pelo seu destaque nos seis anos em que defendeu o Bragantino. Razão que levou o clube paulista a fazer jogo duro para liberá-lo. Tanto que o Flamengo precisou desembolsar sete milhões de euros (aproximadamente R$ 37, 5 milhões na cotação do período) para fechar com o jogador.

A quantia, aliás será paga em duas parcelas e no contrato ainda está previsto um bônus de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões na cotação do momento) se metas forem alcançadas. Ortiz ainda não estreou pela equipe carioca, mas além da sua qualidade, criou-se uma expectativa pela reedição da dupla com Fabrício Bruno.

Defensor que é um dos destaques do Flamengo desde a última temporada. Os dois atuaram juntos exatamente no Bragantino. Quanto a David Luiz, o zagueiro perdeu espaço nesta temporada e entrou em campo apenas em quatro dos 13 compromissos do Rubro-Negro até aqui na temporada.

Tite e aisputa na lateral direita

Outro tema em que Tite foi questionado diz respeito a disputa pela titularidade na lateral direita do Flamengo entre Varela e Wesley. O uruguaio teve boa apresentação no segundo jogo com o Fluminense. Enquanto Wesley recentemente se envolveu em polêmica.

Com relação a disputa pela titularidade na posição, o treinador se responsabilizou pelo bom rendimento do elenco.

“A gente não falava sem ter uma base. Quando falávamos que acreditávamos é porque a gente crê no dia a dia o que ele mostra para nós. É nosso trabalho fazer com que eles mostrem em campo o que fazem no dia a dia. Tenho certeza que aos poucos vão crescer. O Wesley tem 20 anos e vai evoluir muito”, apontou Tite.

Com a vaga na final do Carioca, o Rubro-Negro espera a definição do seu adversário no embate entre Nova Iguaçu e Vasco, neste domingo (17). Os jogos da decisão do Estadual ocorrem nos dias 31 de março e 7 de abril, no Maracanã. Os finalistas ainda vão se reunir com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) para buscar um acordo com relação ao horário.