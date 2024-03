Segundo uniforme da Seleção Brasileira confeccionado pela Nike com detalhes que lembram ondas - (crédito: Foto: Divulgação/Nike/CBF) Jogada10 Jogada10

A Nike se antecipou à CBF e anunciou os novos uniformes da Seleção Brasileira, na manhã desta segunda-feira (18/3). Os modelos serão utilizados tanto pelas equipes feminina e masculina. A principal mudança na camisa é o retorno do escudo centralizado da Confederação Brasileira de Futebol. A última vez que este detalhe esteve em vestimentas do time Canarinho foi em 2004.

O segundo uniforme, aliás, conta com detalhes que fazem alusão às ondas. De acordo com a Nike, “celebra o mundialmente famoso litoral do Brasil”. A propósito, a CBF ainda não fez qualquer tipo de publicação envolvendo o lançamento.

A fornecedora de material esportivo divulgou as camisas de outras seleções pelo mundo. Como, por exemplo, Estados Unidos, França, Holanda, Portugal e Inglaterra. Esta última é a próxima adversária da Seleção Brasileira masculina.

Sob o comando de Dorival Júnior, em sua primeira convocação, o time Canarinho vai enfrentar duas seleções europeias em amistosos. Afinal, seus dois próximos adversários são a Inglaterra e a Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

Alguns jogadores convocados já começaram a se apresentar ao hotel em Londres, onde o time brasileiro ficará hospedado. Os primeiros a chegarem foram os meio-campistas Andreas Pereira, do Fulham, Douglas Luiz, do Aston Villa, e Lucas Paquetá, do West Ham. Todos estes nomes jogam na Inglaterra, o que facilita a logística.

Nesta segunda-feira, Vini Jr, do Real Madrid, deu o ar da graça. Por outro lado, as meninas vão disputar a Copa SheBelieves, cujo início é no dia 4 de abril. O primeiro adversário será o Canadá.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook