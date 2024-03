Wanessa Camargo teria mentido sobre Dado em entrevista ao Fantástico

Neste domingo (17), o Fantástico exibiu uma das entrevistas mais aguardadas pelo público. A cantora Wanessa Camargo conversou com a repórter Renata Ceribelle e falou abertamente sobre a sua expulsão. Além disso fez revelações a respeito das polêmicas com Davi Brito e contou que terminou o namoro com Dado Dolabella.

Ao ser questionada sobre como estava o seu relacionamento, a artista contou que decidiu terminar. "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi. Neste momento preciso olhar pra mim, pros meus filhos e pro meu trabalho. A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E preciso me amar e me acolher primeiro agora", disse Wanessa.

Contudo, nesta segunda-feira (18), o colunista Erlan Bastos, do portal EM OFF, divulgou que tudo não passa de uma orientação dada pela assessoria de imprensa para que Wanessa Camargo se recoloque no mercado musical e que os dois estão mais juntos do que nunca.

O jornalista também afirmou que os dois teriam passado 3 dias juntos após a sair do BBB. O ator se afastou publicamente de Wanessa, mas ambos estariam juntos. A intenção, segundo o colunista, é que Wanessa tente aumentar o número de shows e de publicidade surfando na onda do BBB.

Inclusive, antes de ser expulsa do "BBB 24", Dolabella havia afirmado que os dois passavam por uma crise financeira. Então, apesar de ter anunciado o fim do relacionamento, o único objetivo da cantora seria se reestruturar financeiramente.